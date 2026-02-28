Netanyahu insinúa muerte de líder iraní tras andanada de ataques de EU e Israel

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó la noche del sábado que existen “muchas señales” de que el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, “ya no está con nosotros”, aunque evitó confirmar de manera definitiva su muerte.

Hay muchas señales de que este tirano ya no está con nosotros”, declaró Netanyahu, al tiempo que sostuvo que Israel había destruido el complejo donde se encontraba el líder iraní.

Las declaraciones se producen en el marco de una escalada militar iniciada el sábado de madrugada, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron una serie de ataques contra objetivos estratégicos en territorio iraní, incluyendo instalaciones militares y figuras de alto rango.

De acuerdo con fuentes citadas por medios internacionales, Jamenei habría sido uno de los blancos iniciales de la ofensiva, aunque autoridades israelíes reconocieron no contar con confirmación oficial sobre su fallecimiento.

Versiones enfrentadas y escalada militar regional

Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei, rechazó las afirmaciones.

El presidente y el líder supremo de Irán están sanos y salvos. El sistema de gobierno iraní está funcionando”, declaró a medios estadounidenses.

Hasta el cierre de esta edición, no se había difundido ningún video reciente de Jamenei, pese a que la televisión estatal había anticipado un posible mensaje público. La ausencia de imágenes ha alimentado especulaciones, aunque sin confirmación independiente.

Netanyahu sostuvo además que la operación requiere “paciencia” y que “durará tanto como sea necesario”.

“Esta guerra conducirá a una paz verdadera”, prometió el mandatario israelí ante las críticas internacionales por su campaña militar.

Según la Oficina del Primer Ministro, Netanyahu conversó telefónicamente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La presidencia estadunidense señaló que los ataques buscan neutralizar lo que considera una amenaza para su seguridad y evitar que Irán desarrolle armas nucleares.

En paralelo, Teherán calificó la ofensiva como injustificada e ilegal y respondió con el lanzamiento de misiles contra Israel y varios países del Golfo considerados aliados de Washington. Se reportaron explosiones en Abu Dabi y Dubái, mientras que Baréin informó que un centro de servicios vinculado a la Quinta Flota estadounidense fue alcanzado por proyectiles.

Catar aseguró haber interceptado los misiles dirigidos a su territorio.

Un alto mando de la Guardia Revolucionaria, Ebrahim Jabbari, advirtió que hasta ahora solo se habían empleado “misiles de desecho” y que nuevas capacidades serían reveladas.

Impacto humano y riesgo para la vía diplomática

En Irán, las explosiones generaron escenas de pánico. Residentes de distintas ciudades buscaron refugio y retiraron a sus hijos de las escuelas ante el temor de nuevos bombardeos.

Tenemos miedo, estamos aterrorizados. Mis hijos tiemblan, no tenemos adónde ir, moriremos aquí”, dijo Minou, madre de dos hijos, en declaraciones telefónicas desde Tabriz.

Fuentes cercanas al sistema gobernante iraní señalaron la muerte de altos mandos militares, entre ellos el ministro de Defensa, Amir Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammed Pakpour, aunque estas versiones no han podido ser verificadas de forma independiente. Medios estatales también informaron que 40 personas murieron en un ataque contra una escuela.

La confrontación reduce aún más las posibilidades de una salida diplomática a la disputa nuclear entre Teherán y Occidente. Las aerolíneas internacionales cancelaron vuelos en la región y los mercados energéticos reaccionaron con volatilidad.

“Si no vemos señales de distensión durante el fin de semana, las primas de riesgo podrían seguir impulsando el precio del Brent entre 10 y 20 dólares por barril el lunes”, advirtió Jorge León, director de análisis geopolítico de Rystad Energy.

Con información de AFP y Reuters.