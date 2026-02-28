Donald Trump afirma que información de la muerte de Alí Jamenei es correcta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado en una entrevista con NBC News que considera correctas las informaciones sobre la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Estados Unidos e Israel llevaron a cabo ataques militares coordinados contra instalaciones estratégicas en Irán, un hecho que ha desatado una crisis internacional de gran magnitud. Explosiones fueron reportadas en Teherán y otras ciudades, mientras que las autoridades iraníes calificaron la acción como una “agresión aérea del régimen sionista” y prometieron responder con firmeza.

Declaraciones de Washington

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó el inicio de “operaciones militares de gran envergadura” en territorio iraní. En un mensaje televisado, aseguró que el objetivo es “defender al pueblo estadounidense, eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní”. Trump subrayó que la acción busca neutralizar capacidades militares que, según Washington, representan un riesgo para la seguridad global.

La postura de Israel

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu declaró que los ataques destruyeron instalaciones militares clave y sugirió que el líder supremo iraní, Ali Jamenei, podría haber muerto en el bombardeo. “Hay muchas señales de que este tirano ya no está con nosotros”, afirmó Netanyahu, aunque Teherán rechazó la versión y aseguró que Jamenei “está sano y salvo”.

Respuesta de Irán

Horas después de los ataques, los Guardianes de la Revolución anunciaron una primera oleada de misiles y drones contra Israel y contra ciudades con bases estadounidenses en Medio Oriente. En un comunicado oficial, señalaron: “Ha comenzado la primera oleada de ataques con drones y misiles de la República Islámica de Irán contra los territorios ocupados”. La televisión estatal iraní transmitió imágenes de movilización militar y mensajes de resistencia frente a lo que consideran una agresión externa.

Reacciones internacionales

La ofensiva generó una ola de reacciones en la comunidad internacional. Rusia denunció la acción como una “peligrosa aventura” que amenaza con una “catástrofe” en Oriente Medio. Otros países expresaron preocupación por el riesgo de una escalada regional, mientras algunos aliados de Estados Unidos respaldaron la operación como medida preventiva frente al programa nuclear iraní. Organismos multilaterales advirtieron que el conflicto podría tener consecuencias graves para la estabilidad global y para el suministro energético.

Escalada en Medio Oriente

El ataque conjunto marca un punto crítico en la geopolítica mundial. Con explosiones en ciudades iraníes, declaraciones de líderes como Trump y Netanyahu, y la promesa de represalias por parte de Teherán, el escenario apunta a una escalada militar que podría redefinir el equilibrio de poder en la región.

Con información de Reuters.