Irán cierra el Estrecho de Ormuz tras ataques de Estados Unidos e Israel a su territorio

La agencia iraní Tasnim, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), informó que Irán procederá al cierre del estratégico estrecho de Ormuz, en respuesta a los ataques lanzados este sábado por Estados Unidos e Israel contra objetivos en territorio iraní.

Según la agencia, embarcaciones que transitan por la zona han recibido mensajes directos del IRGC notificando que “ningún barco puede pasar por el estrecho”.

La Organización Marítima Internacional confirmó haber recibido múltiples reportes externos sobre advertencias transmitidas a buques en la zona.

Asimismo, el centro británico United Kingdom Maritime Trade Operations (Ukmto) alertó en redes sociales sobre la situación, mientras que la misión naval europea Operación Aspides corroboró que barcos comerciales recibieron transmisiones VHF en las que fuerzas iraníes indicaban la prohibición de tránsito.

La importancia del estrecho de Ormuz alerta al mundo

El estrecho constituye un cuello de botella marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo. En su punto más angosto alcanza apenas 33 kilómetros de anchura y está delimitado por Irán al norte y Omán al sur.

Se trata de la principal vía de exportación energética del mundo: por esta franja circula cerca del 20 % del suministro mundial de crudo y gas, equivalente a entre 18 y 20 millones de barriles diarios. Aproximadamente el 5 % del comercio global total depende directa o indirectamente de esta ruta.

Países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar, Irak y Kuwait utilizan este corredor para colocar su producción en los mercados internacionales. Según la Agencia Internacional de Energía, cualquier interrupción en el estrecho tendría un impacto inmediato sobre los flujos energéticos globales.

Irán bloquea el estrecho de Ormuz AFP

La Administración de Información Energética de Estados Unidos advirtió que una disrupción provocaría alzas inmediatas en los precios y una fuerte volatilidad en los mercados internacionales.

Asia sería la región más vulnerable. El 82% del petróleo que atraviesa el estrecho se dirige a economías asiáticas, y China, India, Japón y Corea del Sur absorben cerca del 70% de ese volumen.

Un cierre prolongado pondría en riesgo el suministro industrial y energético de estas potencias, elevando los costes de producción y presionando la inflación global.

Irán bloquea el estrecho de Ormuz AFP

Irán responde a la ofensiva de EU e Israel

El ataque contra Irán se produjo durante la madrugada, horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestara públicamente su frustración por el rumbo de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pese a que equipos diplomáticos habían señalado avances.

Tras los bombardeos, la Guardia Revolucionaria anunció el inicio de una operación para cortar el tránsito marítimo, argumentando que el estrecho “no es seguro” debido a la agresión militar y a la respuesta iraní.

Aunque Teherán no ha emitido una orden oficial formalizando el bloqueo, fuentes citadas por Reuters y medios locales señalan que el cese de paso de petroleros ha dejado el estrecho “de facto cerrado”.

Irán ha amenazado durante años con bloquear esta vía en represalia ante cualquier ataque directo contra la República Islámica, lo que convierte la actual escalada en uno de los episodios más delicados en la región del Golfo en décadas.