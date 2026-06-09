Neozelandeses consideran que EU es una amenaza mayor que China: encuesta

Los neozelandeses consideran que Estados Unidos representa una amenaza mayor que China, por primera vez en una década, según revela una encuesta de la Fundación Asia-Nueva Zelanda, en un contexto en el que la preocupación por las perturbaciones comerciales y la inestabilidad mundial influyen en la opinión pública.

La encuesta anual de la fundación "Percepciones de Asia y los pueblos asiáticos", que cumple ahora su 29.ª edición, se realizó entre 2 mil 300 personas en enero y febrero.

El 39% de los encuestados consideraba a Estados Unidos un amigo de Nueva Zelanda, mientras que el 35% lo veía como una amenaza. En comparación, el 43% consideraba a China un amigo y el 23% la veía como una amenaza.

El número de personas que percibían a Estados Unidos como un amigo se redujo significativamente durante el último año, mientras que la opinión sobre China mejoró.

La encuesta también reveló que el 81% de los neozelandeses considera importante el desarrollo de las relaciones con Asia.

Existe un reconocimiento cada vez mayor de que la prosperidad, la resiliencia y la seguridad dependerán de la profundidad y la calidad de nuestras relaciones en toda Asia", afirmó en el informe Suzannah Jessep, directora ejecutiva de la Asia New Zealand Foundation.

Nueva Zelanda y Estados Unidos han profundizado su cooperación en materia de defensa, seguridad y tecnología en los últimos años, y Wellington considera a Washington como un elemento central para la estabilidad del Indo-Pacífico y como contrapeso a la creciente influencia de China.

Sin embargo, los exportadores neozelandeses se han visto afectados por los aranceles estadounidenses, mientras que la economía ha sufrido la presión del aumento de los precios del petróleo vinculado a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los neozelandeses también siguen entendiendo su sensación de seguridad en gran medida desde una perspectiva económica, por lo que los aranceles y las perturbaciones del comercio mundial pesan mucho en esos cálculos", dijo David Capie, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Victoria de Wellington.

El deterioro de la opinión sobre Estados Unidos refleja una tendencia generalizada en las democracias liberales occidentales, agregó Capie.