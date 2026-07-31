Crisis migratoria en Ceuta: 40 mil cruzan desde Marruecos; España envía al ejército

Unos 40 mil migrantes cruzaron la frontera entre Marruecos y Ceuta en los últimos días, informó el viernes una fuente policial, situación que provocó el despliegue del ejército en este enclave español del norte de África, donde acudirá el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez.

Las llegadas no se detuvieron durante la noche y continuaron este viernes por la mañana. En total, 18 personas murieron al intentar llegar a Ceuta, un pequeño territorio de unos 80 mil habitantes, indicó la fuente.

Toda la noche ha habido una afluencia" y, aunque fue menor que durante el día, "miles" de migrantes "han seguido llegando y siguen llegando todavía", agregó el funcionario.

Miles de personas intentan cruzar la frontera hacia Ceuta

Periodistas de la AFP constataron el jueves un flujo constante de personas, la mayoría empapadas, entrando a la ciudad autónoma. En la zona quedaron flotadores y ropa esparcida por la orilla, cerca del punto donde la valla fronteriza llega hasta el mar.

En Marruecos, miles de jóvenes se concentraron durante la noche en el centro de Fnideq (Castillejos), ciudad ubicada junto a la frontera con el enclave español, según un periodista de la AFP.

Algunos aseguraron haber escuchado que "la frontera estaba abierta".

Hasta el momento no quedó claro qué provocó esta repentina oleada de migrantes procedentes de Marruecos, principalmente hombres jóvenes y adolescentes.

El escenario recuerda a mayo de 2021, cuando más de 10 mil personas cruzaron la frontera en apenas dos días, aprovechando una flexibilización de los controles por parte de Rabat durante una disputa diplomática con España.

España refuerza la seguridad tras la llegada masiva de migrantes

Se espera que Pedro Sánchez llegue el viernes por la mañana a Ceuta, donde se reunirá con las fuerzas desplegadas en la frontera y posteriormente con responsables regionales, acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó la Presidencia del Gobierno.

El gobierno español anunció el envío de soldados para reforzar a la Guardia Civil y "mantener la seguridad" en este territorio de la costa norte de África.

Además, 70 agentes adicionales de la Guardia Civil se sumarán a los 80 que ya se encuentran en la zona, mientras que el gobierno enviará grupos de buceadores y embarcaciones de guardacostas del Servicio Marítimo.

El Ministerio del Interior indicó que acordó con Rabat medidas para devolver "lo antes posible" a Marruecos a "todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta".

Hasta ahora, las autoridades marroquíes no han emitido una declaración oficial. La policía marroquí no respondió de inmediato a una solicitud de información de la AFP.

Crisis migratoria provoca reacciones diplomáticas

Las imágenes de cientos de personas cruzando la frontera provocaron distintas reacciones diplomáticas.

Italia pidió el jueves que España fuera suspendida del espacio Schengen de libre circulación por su "equivocada" política migratoria, tras lo cual el gobierno español convocó a su embajador en Madrid.

Dos altos funcionarios de la Casa Blanca también reiteraron las posturas de la administración Trump sobre inmigración utilizando un video de Ceuta.

Por su parte, Francia anunció el viernes que reforzará los controles en la frontera con España debido a la crisis.

Esta es la mayor llegada de migrantes desde 2021 y ocurre después de la visita de Sánchez a Argelia el 20 de julio, la primera en cuatro años de un presidente del Gobierno español, tras un periodo de tensiones diplomáticas entre ambos países.

La llegada de más de 10 mil migrantes a Ceuta en mayo de 2021 ocurrió cuando Rabat relajó los controles fronterizos debido a una crisis diplomática relacionada con el Sáhara Occidental.

Marruecos se molestó entonces después de que España recibiera para tratamiento médico al líder de los independentistas saharauis del Frente Polisario, respaldados por Argelia.

La crisis diplomática terminó en 2022 después del giro de Madrid en este delicado asunto, al abandonar su neutralidad y reconocer un plan de autonomía propuesto por Rabat para esta antigua colonia española.

Con información de AFP.

*mcam