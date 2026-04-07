Negociaciones del TMEC podrían extenderse más tras críticas de Trump al acuerdo

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró este martes que las negociaciones para reequilibrar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) podrían prolongarse más allá del 1 de julio, fecha en la que los tres países deben decidir si renuevan el acuerdo o manifiestan su intención de salir del pacto.

Greer explicó que el objetivo de Washington es resolver la mayor cantidad de problemas antes de esa fecha, pero reconoció que será difícil alcanzar un consenso total en el plazo previsto. Añadió que el gobierno estadounidense podría incluso considerar medidas para salir del TMEC con el fin de continuar las conversaciones bajo nuevos términos.

Críticas de Trump al acuerdo

El funcionario recordó que el presidente Donald Trump “ha dejado claro que no está satisfecho con muchos de los resultados del TMEC”, entre ellos el aumento significativo de las importaciones de automóviles procedentes de México, así como de acero y aluminio provenientes de ambos países socios.

Aunque reconoció que el tratado, aprobado en 2020 para sustituir al TLCAN de 1994, tiene aspectos valiosos, Greer señaló que será necesario establecer protocolos separados para México y Canadá, debido a las diferencias en sus estructuras comerciales y en los sectores más sensibles para Estados Unidos.

El USTR ya inició conversaciones con México, mientras que las negociaciones con Canadá están previstas para comenzar en mayo. El proceso de revisión del TMEC implica que, si alguno de los países decide salir del acuerdo, se abriría un periodo de 10 años para introducir modificaciones y ajustes, lo que permitiría ganar tiempo para redefinir las reglas comerciales.

Greer subrayó que el gobierno deberá notificar al Congreso estadounidense sus intenciones respecto al acuerdo antes del 1 de junio, lo que añade presión al calendario de trabajo.

México y Estados Unidos inician primera ronda de revisión del T-MEC

El 16 de marzo, México y Estados Unidos dieron inicio a la primera ronda oficial de conversaciones bilaterales para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), según informó la Secretaría de Economía mexicana.

De acuerdo con el comunicado oficial, los representantes de ambos países analizarán las medidas necesarias para garantizar que los beneficios del acuerdo comercial se otorguen principalmente a las partes firmantes. Entre los temas centrales se encuentran:

La reducción de ladependencia de importaciones provenientes de otras regiones.

El fortalecimiento de las reglas de origen para asegurar que los productos se fabriquen mayoritariamente en América del Norte.

El reforzamiento de la seguridad de las cadenas de suministro regionales.

La oficina del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, emitió un anuncio similar en Washington, aunque ninguna de las partes detalló si las reuniones serían presenciales ni dónde tendrían lugar.

El T-MEC es vital para la economía mexicana, ya que Estados Unidos es su principal socio comercial con más del 80% de sus exportaciones.

Con información de Reuters.