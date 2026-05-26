Autobús escolar choca contra tren en Bélgica; al menos 4 fallecidos, incluidos dos niños

Un minibús escolar fue arrollado por un tren en el norte de Bélgica, en un accidente descrito como “extremadamente violento”, que dejó al menos cuatro víctimas mortales, entre ellas dos menores de edad.

El siniestro ocurrió en Buggenhout, localidad de Flandes, en un paso a nivel, según informó Frédéric Sacré, portavoz de Infrabel, la empresa gestora de la red ferroviaria belga.

El choque se produjo alrededor de las 08:08 hora local. El minibús fue embestido por un tren que debía detenerse en la siguiente estación, situada aproximadamente a un kilómetro”, declaró Sacré.

El impacto fue extremadamente violento”, añadió.

Autoridades belgas investigan las causas del accidente ferroviario que involucró a un minibús escolar. AFP

En el vehículo viajaban siete menores, todos inscritos en un centro especializado en niños con trastornos de conducta y del espectro autista. Dos de ellos, de 12 y 15 años, perdieron la vida junto con el conductor y su acompañante, informó Lisa De Wilde, portavoz de la fiscalía de Flandes Oriental. Los otros cinco fueron trasladados al hospital con heridas graves y en estado crítico, aunque posteriormente se precisó que su condición se encuentra estable.

El primer ministro belga, Bart De Wever, expresó estar “profundamente conmocionado” por el “terrible accidente” y manifestó en la red social X: “Mis pensamientos están con las familias afectadas”.

Circunstancias del accidente

Las causas del choque siguen sin esclarecerse por completo. Según Infrabel, el minibús cruzó el paso a nivel cuando la barrera estaba bajada y el semáforo en rojo.

“La barrera estaba cerrada, tenemos cámaras técnicas que lo muestran”, aseguró Sacré.

El tren circulaba a unos 120 km/h y ya había iniciado el frenado al aproximarse a la estación cercana. El minibús fue proyectado unos 15 metros contra un pilón metálico que sostenía cables del paso a nivel, detalló el portavoz.

Autoridades belgas investigan las causas del accidente ferroviario que involucró a un minibús escolar. AFP

El ministro del Interior, Bernard Quintin, lamentó el “trágico accidente” en Buggenhout, localidad situada a unos 20 kilómetros de Bruselas. “Mis pensamientos están con las víctimas y sus allegados. Deseo mucho valor a los heridos”, escribió, al tiempo que destacó la rápida intervención de los equipos de rescate.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también transmitió sus “más profundas condolencias a las familias de las víctimas” de este accidente.

Con información de AFP.