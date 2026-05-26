Corte Suprema de Estados Unidos rechaza recurso de Meta en demanda por adicción a redes sociales

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes la petición de Meta Platforms de desestimar una demanda presentada por la fiscal general de Vermont, en la que se acusa a la compañía de haber diseñado Instagram para que resulte adictiva a los jóvenes.

La decisión llega en un contexto en el que las grandes tecnológicas enfrentan crecientes riesgos legales relacionados con la seguridad infantil y juvenil.

Los magistrados desestimaron el recurso de Meta contra la sentencia de un tribunal inferior que permitía continuar con el proceso, rechazando el argumento de la empresa de que los tribunales de Vermont carecen de jurisdicción en el caso.

Este litigio forma parte de una ola de demandas interpuestas por individuos, municipios, estados y distritos escolares en todo el país, en medio de una reacción global contra los efectos de las redes sociales en los menores, centradas en el diseño y gestión de estas plataformas.

Instagram el foco central de la demanda

Vermont sostiene que Instagram fue creado para “explotar el cerebro en desarrollo de los adolescentes” con el objetivo de fomentar la adicción y aumentar la venta de espacios publicitarios, incluidos anuncios dirigidos a los jóvenes del estado. Además, acusa a Meta de haber engañado deliberadamente a los consumidores sobre la seguridad del producto.

Meta, por su parte, argumentó que Vermont no alegó que la aplicación ni sus funciones se hubieran diseñado en ese estado, ni que las supuestas tergiversaciones sobre la seguridad o el carácter adictivo de Instagram se produjeran allí. En febrero, durante un juicio en California sobre la adicción juvenil a las redes sociales, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, negó que Instagram estuviera dirigido a niños.

Padres y autoridades en Estados Unidos intensifican la presión sobre las redes sociales por sus efectos en jóvenes. REUTERS

La fiscal general demócrata de Vermont, Charity Clark, presentó la demanda en 2023 bajo la ley estatal de protección al consumidor, alegando que Instagram incluso estudió las vulnerabilidades neurológicas, cognitivas y psicológicas de los adolescentes para fomentar un uso compulsivo y excesivo, con consecuencias negativas para su salud mental.

La acción legal se enmarca en una iniciativa coordinada en la que participaron 42 fiscales generales estatales, con demandas en tribunales estatales y federales.

Meta solicitó la desestimación del caso, alegando que permitir que avance en Vermont sería injusto y violaría su derecho al debido proceso bajo la 14ª Enmienda de la Constitución, ya que podría abrir la puerta a impugnaciones similares en los 50 estados.

La Corte Suprema de Vermont rechazó este argumento en 2025, señalando que, dado que el estado acusa a Meta de impulsar un diseño dañino y engañar a los usuarios para obtener beneficios económicos, cualquier preocupación sobre el debido proceso queda “claramente extinguida”.

Una compañía que se dirige y se aprovecha deliberadamente del mercado de un estado foro para su propio beneficio económico puede esperar ser llevada ante los tribunales de esa jurisdicción para rendir cuentas de su conducta relacionada con esas actividades comerciales”, afirmó la Corte Suprema de Vermont.

Plataformas digitales en la mira de los padres de familia

La apelación de Meta ante la Corte Suprema de Estados Unidos. se produce tras varios reveses judiciales recientes. En abril, la máxima corte de Massachusetts dictaminó que la empresa debe enfrentar una demanda similar por adicción juvenil.

En marzo, un jurado en Nuevo México condenó a Meta a pagar 375 millones de dólares en sanciones civiles por engañar a los usuarios sobre la seguridad de Facebook e Instagram y facilitar la explotación sexual infantil en sus plataformas.

Padres y autoridades en Estados Unidos intensifican la presión sobre las redes sociales por sus efectos en jóvenes. REUTERS

Ese mismo mes, otro jurado en Los Ángeles declaró a Meta y Google culpables de negligencia por diseñar redes sociales perjudiciales para los jóvenes, otorgando una indemnización conjunta de 6 millones de dólares a una mujer de 20 años que afirmó haberse vuelto adicta desde la infancia.

En mayo, Meta alcanzó un acuerdo en una demanda presentada por un distrito escolar de Kentucky, una de las miles que buscan que las compañías de redes sociales cubran los costos derivados de la crisis de salud mental que, según las escuelas, estas plataformas han alimentado.

Con información de Reuters.