La NASA suspende su proyecto de estación en órbita lunar

El director de la NASA anunció el martes que la agencia espacial estadounidense planea suspender el proyecto Gateway, destinado a construir una estación espacial en la órbita de la Luna. En su lugar, la prioridad será desarrollar una base lunar permanente, que permita establecer presencia directa en la superficie del satélite.

La decisión marca un giro en la estrategia de exploración espacial de Estados Unidos, que busca concentrar recursos en infraestructura capaz de sostener misiones prolongadas en la Luna y, eventualmente, servir como plataforma para viajes hacia Marte.

"La agencia tiene la intención de pausar Gateway en su forma actual y cambiar el foco hacia infraestructura que permita operaciones sostenidas en la superficie lunar", dijo el jefe de la NASA, Jared Isaacman, en un comunicado.

A pesar de los desafíos con algunos equipos existentes, la agencia reutilizará el hardware aplicable y aprovechará los compromisos de sus socios internacionales para respaldar estos objetivos"

El proyecto Artemis y sus objetivos

NASA prepara el regreso a la Luna con el programa Artemis, un proyecto que busca consolidar la presencia humana en el satélite natural y abrir el camino hacia futuras misiones tripuladas a Marte.

El plan contempla una serie de misiones que han sufrido ajustes en sus calendarios debido a problemas técnicos, pero mantienen firme la meta de que astronautas estadounidenses vuelvan a pisar la superficie lunar hacia finales de esta década.

La primera misión tripulada será Artemis II, prevista para 2026, que enviará una tripulación a orbitar la Luna sin alunizar, marcando el primer vuelo humano en órbita lunar en más de medio siglo. Posteriormente, Artemis III, programada para 2027, llevará astronautas a la superficie, convirtiéndose en el primer alunizaje desde el Apolo 17 en 1972.

La NASA ha insistido en que los retrasos obedecen a la necesidad de garantizar la seguridad de los astronautas. Los ingenieros trabajan en la certificación de los sistemas de propulsión del cohete SLS y en la integración de la cápsula Orión, mientras se realizan pruebas exhaustivas para asegurar que las misiones puedan desarrollarse sin riesgos.

La NASA reestructuró el programa Artemis para asegurar el regreso de astronautas a la Luna en 2028. REUTERS

Además, el proyecto incluye la construcción de la estación orbital Gateway, que servirá como plataforma intermedia para futuras expediciones y como punto de conexión para módulos habitacionales en la superficie lunar.

China ha avanzado en su propio programa lunar y planea instalar una base en el polo sur de la Luna hacia 2030, mientras Rusia busca mantener presencia en proyectos de exploración conjunta. La NASA ha dejado claro que el regreso a la Luna no será un viaje aislado, sino el inicio de una etapa de exploración sostenida.

El objetivo es establecer una infraestructura permanente que permita a los astronautas vivir y trabajar en la Luna, aprovechar sus recursos naturales y desarrollar tecnologías que serán esenciales para la exploración del espacio profundo, incluyendo las futuras misiones tripuladas a Marte.

Con información de AFP.