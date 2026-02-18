Mujer logra huir de su expareja que la tenía secuestrada desde San Valentín | VIDEO

Una mujer logró escapar de su expareja tras varios días de secuestro y agresiones físicas en Pensilvania, Estados Unidos. El hecho se viralizó en redes sociales gracias a un video que muestra el momento en que la víctima huye descalza y en evidente estado de crisis hacia una tienda de conveniencia.

La mujer había sido retenida desde el 14 de febrero, fecha en la que fue forzada a subir a un vehículo en plena vía pública. Testigos señalaron que el agresor la arrastró del cabello y la golpeó repetidamente en el rostro, provocándole lesiones visibles. Según el reporte policial, la víctima perdió un piercing en el labio y llegó a perder el conocimiento tras ser estrangulada.

En su declaración, la mujer relató que fue arrojada contra una pared, lo que le causó un corte en la oreja, y posteriormente obligada a entrar al vehículo mediante empujones y jalones de cabello. Dentro del automóvil, fue amenazada con unas tijeras en el cuello mientras permanecía en el asiento del conductor.

Durante el trayecto, la víctima aprovechó un momento de descuido para abrir la puerta y escapar. Corrió hacia una tienda de autoservicio cercana, donde se observa en el video cómo salta obstáculos a toda velocidad, vestida con una camiseta blanca y pantalones negros, pero sin zapatos.

Al ingresar al establecimiento, una trabajadora intervino para protegerla y enfrentó al agresor, quien intentaba seguirla. La acción permitió que la mujer se refugiara y que las autoridades fueran alertadas de inmediato.

Captura del sospechoso

El hombre fue detenido poco después en un pueblo cercano, tras una persecución policial. Ahora enfrenta cargos por secuestro, agresión agravada y agresión simple. Tanto él como la víctima fueron trasladados a un hospital, aunque las lesiones de la mujer fueron más significativas por la violencia sufrida.

Las autoridades locales destacaron que, pese a la gravedad de los hechos, la rápida reacción de la víctima y la ayuda recibida en la tienda fueron determinantes para evitar un desenlace fatal.

Violencia de género en Estados Unidos: cifras oficiales

La violencia de género continúa siendo un problema grave en Estados Unidos, según datos oficiales del Departamento de Justicia (DOJ) y del Centro Nacional de Estadísticas sobre Violencia Doméstica, que se nutren de encuestas nacionales y reportes policiales.

El National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS), administrado por los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), estima que 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 9 hombres han sufrido violencia física grave por parte de una pareja en algún momento de su vida.

Cada año, más de 10 millones de personas en Estados Unidos son víctimas de violencia doméstica, lo que equivale a casi 20 incidentes por minuto.

Las líneas directas de atención reciben en promedio 20,000 llamadas diarias, reflejando la magnitud del problema.

El Bureau of Justice Statistics (BJS) reporta que la violencia doméstica está vinculada a más de 1,500 muertes anuales, muchas de ellas clasificadas como homicidios relacionados con pareja íntima.