ONG alerta sobre riesgos de burlas y acoso en torno a los “therians”

En las últimas semanas, el fenómeno de los llamados “therians” ha ganado visibilidad en plataformas digitales y ha sido objeto de cobertura mediática que lo presenta como una tendencia juvenil vinculada a posibles problemas de salud mental.

Una organización internacional dedicada a la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes advirtió que este tipo de narrativas puede derivar en estigmatización y violencia digital, al reducir las expresiones juveniles a “moda” o “patología”. Según la entidad, este enfoque genera burlas y hostilidad en entornos digitales, exponiendo a adolescentes a discriminación y acoso.

Derechos en juego

El comunicado subraya que están comprometidos derechos fundamentales como la no discriminación, la integridad personal, la participación y la vida cultural en línea. En este sentido, se advierte que respuestas institucionales basadas en sanciones generalizadas o en la exposición pública de estudiantes pueden agravar el problema.

La organización instó a familias, escuelas, medios de comunicación y autoridades a promover enfoques centrados en la escucha activa, la información responsable y la protección integral de derechos, evitando la difusión de contenidos que alimenten el pánico moral o la criminalización de expresiones juveniles en el entorno digital.

La iniciativa, creada en 2016 en América Latina y el Caribe, busca consolidar una plataforma regional de defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia. Está respaldada por organismos internacionales y se centra en la promoción de entornos seguros y respetuosos para jóvenes en espacios físicos y digitales.

¿Qué son los therians?

Los therians son personas que se identifican de manera profunda con un animal no humano, ya sea a nivel espiritual, psicológico o emocional. No se trata de una elección estética o de moda, sino de una vivencia identitaria que forma parte de cómo estas personas se perciben a sí mismas.

Además, suelen vincularse con especies como lobos, felinos o gatos, y expresan esa identidad a través de comportamientos, movimientos o incluso accesorios que evocan a dichos animales. El fenómeno se relaciona con la teriantropía, entendida como la integración de una naturaleza animal en la identidad humana sin perder la conciencia de la realidad.

Los especialistas citados por el medio aclaran que este fenómeno no se considera un trastorno clínico, sino una expresión de neurodiversidad. En los últimos años, la visibilidad de los therians ha crecido gracias a redes sociales como TikTok e Instagram, donde jóvenes comparten videos caminando en cuatro patas, usando máscaras o colas, y explicando su identidad.

Aunque el fenómeno se ha viralizado en internet y ha generado curiosidad y memes, detrás de ello existe una vivencia identitaria genuina que refleja nuevas formas de entender la diversidad de la mente humana.