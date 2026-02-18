Rusia pide a Estados Unidos a negociar sobre Cuba en lugar de imponer un bloqueo naval

El gobierno ruso transmitió a autoridades cubanas su rechazo a la posibilidad de un bloqueo naval total por parte de Estados Unidos y señaló que la vía adecuada para resolver diferencias es la negociación.

Durante un encuentro oficial, se destacó que la cooperación entre Rusia y Cuba no representa una amenaza para terceros y que cualquier disputa debería abordarse mediante un diálogo de respeto mutuo.

Rusia ha manifestado su intención de apoyar a Cuba frente a los intentos de Washington de limitar el acceso de la isla a suministros de petróleo, aunque no ha detallado públicamente los mecanismos de esa asistencia.

Las reuniones en Moscú incluyeron encuentros de alto nivel y se enmarcan en un escenario de tensiones internacionales, donde Cuba busca mantener relaciones estratégicas con aliados frente a las presiones económicas de Estados Unidos.

Crisis energética en Cuba

Cuba enfrenta una crisis energética de gran magnitud caracterizada por escasez de combustible, apagones prolongados y afectaciones a sectores estratégicos como la industria y los servicios básicos. El presidente Miguel Díaz-Canel reconoció públicamente el “desabastecimiento agudo de combustible” y anunció un plan de emergencia para mitigar los efectos, incluso abriendo la posibilidad de diálogo con Estados Unidos.

La situación ha tenido repercusiones inmediatas en la vida social y económica. Uno de los ejemplos más visibles fue la cancelación del Festival del Habano 2026, el evento internacional más importante sobre el tabaco cubano, debido a la falta de electricidad y combustible. Además, un incendio en la refinería Ñico López de La Habana agravó el panorama, generando preocupación en organismos internacionales como la ONU, que advirtieron sobre el impacto humanitario de la crisis.

Trump y la amenaza de aranceles a países que apoyen a Cuba

Según información publicada en Excélsior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 29 de enero de 2026 una orden ejecutiva para imponer aranceles adicionales a todos los países que vendan o suministren petróleo a Cuba. El decreto establece que se podrá aplicar un arancel “ad valorem”, es decir, según el valor de las importaciones, a los bienes provenientes de cualquier nación que proporcione directa o indirectamente petróleo a la isla.

La decisión de Trump se enmarca en la política de endurecimiento hacia Cuba, donde Estados Unidos se ha mostrado inflexible respecto a levantar sanciones económicas. En la ONU, Washington votó en contra de retirar las sanciones, reforzando su postura de presión sobre el gobierno cubano.

Postura de Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha defendido el envío de petróleo a Cuba como una medida de solidaridad humanitaria. En octubre de 2024, explicó que el cargamento enviado de 400 mil barriles “no representa ni la producción de un día en México” y que, pese a las críticas, el apoyo continuaría por razones humanitarias.

En enero de 2026, Sheinbaum reiteró que los envíos de petróleo a Cuba no se han suspendido y forman parte de una política histórica de solidaridad internacional de México. Subrayó que se trata de decisiones soberanas y que el país mantiene su compromiso con la ayuda humanitaria.

Asimismo, respondió a las amenazas de Donald Trump, quien anunció aranceles a los países que suministran petróleo a Cuba. Sheinbaum advirtió que esa medida podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance en la isla, apelando al respeto del derecho internacional y a la vía diplomática para resolver las tensiones.

Con información de Reuters.