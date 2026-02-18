Captan el aterrador momento en el que auto se impacta contra una casa en Estados Unidos | VIDEO

Un automóvil se impactó contra una casa en la ciudad de Tigard, Oregón, durante la madrugada del viernes 13 de febrero. El hecho ocurrió alrededor de las 03:00 horas en la cuadra 13000 de SW Larkwood Place, cuando el vehículo salió proyectado tras golpear un montículo de tierra en una obra cercana.

Un automóvil se incrustó en una casa en Tigard, Oregón, tras volar 30 metros; el conductor y su acompañante resultaron heridos. Especial

De acuerdo con las autoridades, el automóvil avanzaba a exceso de velocidad por SW Scholls Ferry Road antes de perder el control. Tras el impacto con el montículo, el vehículo recorrió unos 30 metros por el aire, superó un muro de ladrillo de casi un metro de altura y terminó incrustado en la vivienda.

Rescate y estado de los ocupantes

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron al conductor inconsciente y a su acompañante atrapados dentro del vehículo. Bomberos realizaron maniobras de rescate y ambos fueron trasladados a un hospital con lesiones menores.

La familia que se encontraba dentro de la casa resultó ilesa, aunque la vivienda sufrió daños significativos. Las autoridades destacaron que, pese a la magnitud del accidente, no hubo víctimas graves.

El conductor enfrenta cargos por conducción imprudente y por poner en riesgo la seguridad de otras personas. La policía local agradeció la rápida intervención de los cuerpos de emergencia que participaron en la atención del caso.