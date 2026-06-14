Muere Taty Almeida, histórica líder de Madres de Plaza de Mayo, a los 95 años

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, conocida mundialmente como Taty Almeida y presidenta de las Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), falleció este domingo 14 de junio, a los 95 años de edad.

La histórica activista y docente argentina se encontraba internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires. De acuerdo con medios locales, minutos antes de su deceso la habían sedado "porque ya su cuerpito no aguantaba más".

"Gracias por haber acompañado sus relatos... nos dio mucha felicidad a todos. ¡30 mil detenidos desaparecidos, Presente, Ahora y siempre!", confirmó el comunicado oficial emitido por su familia. Se prevé que las honras fúnebres se lleven a cabo en el sindicato de Telecomunicaciones FOETRA.

Una vida marcada por la tragedia y la lucha inquebrantable

El camino de Taty Almeida en el activismo comenzó tras una tragedia personal que marcó su vida para siempre: el secuestro y desaparición de su hijo, Alejandro Martín Almeida, en junio de 1975. Alejandro tenía apenas 20 años y trabajaba en la agencia de noticias Télam cuando fue privado de la libertad por la organización paraestatal conocida como La Triple A, durante el mandato de la expresidenta Isabel Martínez de Perón.

A partir de ese dolor, Taty se unió al movimiento de las Madres de Plaza de Mayo para convertirse en una de las principales organizadoras de la búsqueda de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar en Argentina.

Años más tarde, tras registrarse diferencias internas en el movimiento, asumió la presidencia de la Línea Fundadora de las Madres. Su rol trascendió cualquier postura partidista, consolidándose como un faro de dignidad y resistencia global bajo una consigna que hoy queda como su gran legado: "La única lucha que se pierde es la que se abandona".