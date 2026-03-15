Muere en accidente Napoleón Becerra, candidato presidencial en Perú

El candidato presidencial Napoleón Becerra, representante del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, falleció tras un accidente de tránsito ocurrido en la vía Carretera Los Libertadores, en la región de Huancavelica, mientras se dirigía a Ayacucho para continuar con sus actividades de campaña electoral.

De acuerdo con información difundida por RPP Noticias, la camioneta en la que viajaba el político junto a integrantes de su comitiva se despistó en el kilómetro 183, en la bajada hacia Rumichaca, ubicada en el distrito de Pilpichaca, en la provincia de Huaytará.

El vehículo terminó volcado dentro de una cuneta e incrustado en una alcantarilla, lo que provocó graves consecuencias para los ocupantes.

El alcalde del distrito de Pilpichaca, Balvín Teobaldo Huamaní Maldonado, confirmó el fallecimiento del candidato tras llegar al lugar del accidente.

La autoridad explicó que la camioneta salió de la carretera, cayó en una cuneta y terminó impactando contra una alcantarilla, lo que provocó daños severos en la unidad.

Huamaní también colaboró con el traslado de los heridos hacia el centro de salud del distrito, mientras equipos médicos atendían la emergencia.

El accidente dejó varios heridos

Además de la muerte de Napoleón Becerra, el accidente dejó tres personas heridas, dos de ellas en estado grave.

Los lesionados fueron trasladados a centros médicos en Ayacucho para recibir atención especializada, mientras que el conductor del vehículo sufrió lesiones de carácter moderado.

Imágenes difundidas por medios locales muestran la camioneta volcada a un costado de la carretera, mientras personal de salud y rescatistas auxiliaban a los ocupantes.

La vocera del equipo político, Emily Silvia, explicó que la comitiva encabezada por el candidato viajaba por vía terrestre en una camioneta particular cuando ocurrió el accidente.

Según su testimonio, no habría existido la intervención de otro vehículo, por lo que las primeras versiones apuntan a un despiste como causa del siniestro.

Silvia detalló que Becerra viajaba acompañado por al menos tres o cuatro personas, quienes también resultaron afectadas y fueron trasladadas a centros médicos cercanos.

También indicó que la camioneta era propiedad del propio candidato, quien se dirigía a Ayacucho después de haber participado en actividades políticas en Huancayo días antes.

El candidato presidencial peruano Napoléon Becerra. Facebook/George Forsyth

Investigación sobre las causas del accidente

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas exactas del accidente, aunque las primeras investigaciones descartan una colisión con otro vehículo.

El fallecimiento del candidato ha generado conmoción en el escenario político de Perú, donde diversas figuras públicas y aspirantes presidenciales han expresado mensajes de condolencia y solidaridad con su familia y con los militantes del partido.

Además, varios actores políticos han señalado la necesidad de revisar el estado de las carreteras en las regiones del país, especialmente en rutas de alta complejidad geográfica como la vía Los Libertadores.

La tragedia ocurre en medio del proceso electoral peruano, en el que diferentes candidatos recorren zonas rurales y ciudades del interior del país para realizar actividades de campaña.

asc