Muere abogada que protegió con su cuerpo a su perrito durante terremoto en Colombia

Lenny Fernández, abogada oriunda de Pasto y residente en Cali, Colombia, perdió la vida en el barrio Cuarto de Legua mientras protegía a su perro, Salomón. El animal sobrevivió gracias a la posición en la que quedó su dueña durante el colapso del edificio Ana Pilar, donde se encontraba al momento del movimiento telúrico.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, Fernández quedó atrapada bajo los restos de concreto junto a otras personas. Los equipos de emergencia, entre ellos la Defensa Civil, trabajaron durante horas en las labores de búsqueda y rescate.

Cuando los rescatistas finalmente lograron ubicarla, la joven ya no contaba con signos vitales. Lo que sorprendió a los presentes fue encontrar con vida a Salomón, quien recibió atención médica tras ser sacado de los escombros.

Lenny Fernández, la abogada que conmovió al mundo tras dar su vida para proteger a su perrito durante el sismo en Colombia. Especial

Lamentan muerte de abogada que protegió a su perro

Fernández no solo era reconocida por su labor como abogada, sino también por su compromiso con la defensa de los animales. La Junta Defensora de Animales de Pasto, organización con la que había colaborado, lamentó públicamente su muerte y destacó su cercanía con las causas de bienestar animal.

"Ella nunca dejó a su perrito Salomón, lo protegió y logró ser rescatado con vida bajo los escombros en el terremoto, pero ella no lo logró. Te recordaremos por tu inmenso amor a los animalitos!! Desde la Junta Defensora de Animales de Pasto, en donde colaboró en varias ocasiones como Abogada, enviamos un abrazo de condolencias a su familia", escribió una de las personas con las que colaboraba en la asociación.

Lenny sacrificó su propia vida para que su mascota pudiera sobrevivir bajo los escombros. Especial

A través de redes sociales, amigos, familiares y conocidos han lamentado la muerte de la joven, de quien destacan que era un lindo ser humano, amoroso y siempre dando la batalla, nunca dejándose caer.

"Mi querida sobrina y hermana en Cristo, te voy a extrañar demasiado cada sonrisa, cada momento especial, no hay palabras para describir el vacío tan grande que dejas en nuestros corazones sin tu presencia, pero tu vida aquí no fue pasajera nos dejaste un hermoso legado de valentía y fortaleza cuando en medio de enfermedad, luchas, dificultades, debilidad, cansancio e injusticias te levantaste como una guerrera.y peleaste la buena batalla de la fe, siempre firme en Dios, por esto te ame aún más. Mi gozo más grande es saber qué estás con nuestro padre celestial, nos VEREMOS mi pequeña LENNY PI", escribió Greiss Marilyn Fernández.

"Fuiste una gran persona, un ser humano maravilloso. Dios te recibe en su reino", escribió otro de sus contactos en redes sociales.

Amante de los animales y la vida. Así es recordada Lenny Fernández tras su trágico y heroico acto de amor incondicional. Especial

El sismo, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, provocó graves afectaciones en Risaralda, Valle del Cauca y Chocó, además de ciudades como Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia. El Gobierno declaró el desastre nacional para facilitar la movilización de recursos y fortalecer la coordinación de las entidades encargadas de atender la emergencia.

Las autoridades han confirmado el fallecimiento de 224, cifra que podría aumentar en las próximas horas conforme avancen las tareas de rescate. El Servicio Geológico Colombiano ha registrado 47 réplicas y advierte que podrían registrarse más.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha confirmado que las tareas de búsqueda y rescate de sobrevivientes continúa, especialmente en el área metropolitana de Pereira, donde se concentra gran parte del número de fallecidos.