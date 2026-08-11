TikTok y Meta acceden a verificar contenidos tras desinformación que generó crisis en Ceuta

La Comisión Europea confirmó que las plataformas Meta y TikTok aceptaron reforzar sus mecanismos de verificación de hechos frente a la ola de desinformación que acompañó la entrada masiva de migrantes al enclave español de Ceuta, en el norte de África.

El anuncio llega después de que expertos señalaran que los rumores difundidos en redes sociales contribuyeron a la llegada de más de 72,000 personas en los últimos días de julio, un episodio que dejó decenas de muertos y puso en tensión la frontera hispano-marroquí.

De acuerdo con testimonios de migrantes y especialistas, el detonante de la movilización fue la circulación en línea de mensajes que aseguraban que “la frontera de Ceuta está abierta”. La propagación de este tipo de contenidos generó un efecto multiplicador que derivó en un cruce masivo hacia territorio español.

La Comisión Europea advirtió que la desinformación en contextos de crisis humanitarias puede tener consecuencias graves, al incentivar desplazamientos peligrosos y alentar prácticas ilegales de tráfico de personas.

Balazs Ujvari, portavoz de la Comisión, explicó que se estableció un mecanismo de cooperación con las plataformas digitales para mejorar la coordinación en tiempos de crisis. Este sistema permitirá que las empresas reciban información más precisa de los verificadores de hechos y actúen con rapidez frente a contenidos dañinos.

Las plataformas confirmaron que activaron sus protocolos de crisis”, señaló Ujvari.

Meta informó que un equipo especializado está monitorizando la situación en Ceuta en tiempo real y eliminando publicaciones que vulneren sus políticas de seguridad. TikTok, por su parte, destacó que mantiene normas estrictas contra el contenido que fomente o facilite el tráfico de personas y los cruces ilegales de fronteras.

Con información de AFP.