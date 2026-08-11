Ligan a nieto de Raúl Castro con mafia cubana en México dedicada al tráfico de personas

The New York Times difundió este martes una nueva investigación sobre Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, nieto del expresidente cubano Raúl Castro, sobre sus presuntos vínculos con la Mafia Cubana de Quintana Roo, organización criminal que operó entre Cuba, México y Estados Unidos y que fue desmantelada en 2020 tras un proceso judicial en el que al menos 21 personas recibieron condenas de varias décadas de prisión.

Según documentos revisados por el NYT, José Miguel González Vidal, uno de los implicados en la red y condenado a 25 años de cárcel, declaró haber entregado un barco a Rodríguez Castro. Los fiscales estadounidenses acusaron a miembros de la organización de robar embarcaciones y más de 600 motores fuera de borda en Florida, utilizados para trasladar clandestinamente a miles de cubanos hacia México y posteriormente a Estados Unidos.

Entre los migrantes que cruzaron ilegalmente gracias a esta red se encuentran peloteros profesionales como Yasiel Puig y Adeiny Hechavarría, quienes posteriormente desarrollaron carreras en las Grandes Ligas.

Documentos judiciales citados por el diario señalan que alrededor de 25 personas murieron durante las travesías. Además, algunos migrantes que no podían pagar los 10,000 dólares exigidos eran retenidos en México, mientras sus familias eran presionadas para entregar el dinero.

El NYT indica que Rodríguez Castro no ha sido acusado penalmente en este caso, aunque su nombre fue mencionado por al menos dos miembros de la organización criminal. Según las fuentes, habría facilitado la libre circulación de delincuentes buscados y permitido la entrada a Cuba de mercancías adquiridas con tarjetas de crédito robadas, a cambio de artículos de lujo como soborno.

El gobierno cubano calificó las acusaciones contra Rodríguez Castro de “calumnias” y rechazó cualquier vínculo con la red criminal.