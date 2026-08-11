Papa León XIV manda mensaje a las víctimas del terremoto en Colombia

A través de un telegrama firmado por el cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, el papa León XIV manifestó su “vivo pesar” por las consecuencias del sismo, que hasta el momento ha dejado más de 180 fallecidos, centenares de heridos y daños materiales de gran magnitud, incluyendo afectaciones en templos e infraestructuras religiosas.

En el mensaje dirigido a monseñor Francisco Javier Múnera Correa, arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, el Santo Padre transmitió su pésame a los familiares de las víctimas y aseguró su oración por el eterno descanso de los fallecidos y por la pronta recuperación de los afectados.

“En esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de sus seres queridos”, expresó el Pontífice.

El mensaje también incluyó un reconocimiento a quienes participan en las labores de búsqueda y asistencia, destacando la entrega generosa de los equipos de socorro y voluntarios que trabajan en las zonas más golpeadas por la tragedia.

El Papa León XIV pidió al Señor, por intercesión de la Virgen María, que derrame sobre el pueblo colombiano fortaleza espiritual y esperanza cristiana. En su mensaje, impartió de corazón la bendición apostólica, subrayando la cercanía de la Iglesia con las comunidades que atraviesan momentos de dolor y pérdida.

El mensaje del Pontífice se suma a las múltiples expresiones de solidaridad internacional que han llegado a Colombia tras el terremoto, y refuerza el papel de la Iglesia como acompañante espiritual en situaciones de emergencia.