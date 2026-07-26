EU e Irán pausan ataques; la guerra entra en una nueva fase

Irán pasó una noche sin bombardeos estadounidenses, en una pausa en la guerra de casi cinco meses que, según la prensa estadounidense, se debe en parte a la disminución de municiones y de interceptores Patriot. La república islámica hizo lo propio y ha cesado ataques a países vecinos.

Este domingo, antes de la visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a Washington, el ejército iraní advirtió que la guerra se extenderá si Estados Unidos continúa sus ataques contra la república islámica.

Si los estadounidenses caen una vez más en el engaño de los sionistas, o se alinean con ellos, e insisten en continuar la guerra, particularmente a través de ataques aéreos, geográficamente esto se extenderá aún más", declaró el portavoz de las fuerzas armadas, Mohamad Akraminia, a la televisión estatal.

Pausa en los ataques reaviva expectativa de diálogo

La calma reavivó la esperanza de una reanudación de las negociaciones tras casi dos semanas consecutivas de bombardeos estadounidenses.

Los combates en el estratégico estrecho de Ormuz hicieron fracasar los esfuerzos diplomáticos entre Washington y Teherán.

Esta vez, el conflicto volvió a extenderse más allá de esta ruta marítima para incluir bases estadounidenses, barcos en la región y países del Golfo.

Las operaciones estadounidenses contra Irán están "en pausa", informó CNN, que citó a una fuente no identificada del Pentágono, pese a que el presidente Donald Trump amenazó el viernes con ataques "a un nivel mucho más alto".

Los planes para escalar la campaña quedaron congelados en parte por la disminución de municiones, publicó The New York Times, que citó a dos personas informadas.

Trump también enfrenta el riesgo de una expansión de la guerra en Oriente Medio, el distanciamiento de aliados en el Golfo y un mayor impacto en la economía mundial, según el diario.

Irán afirma cesar ataques a países vecinos

Irán dejó de atacar a sus vecinos en el Golfo desde hace dos días porque Estados Unidos detuvo los bombardeos contra su territorio, afirmó el domingo el ejército de la república islámica.

Las dos últimas noches, los estadounidenses detuvieron sus ataques. Como nuestra estrategia está esencialmente basada en la respuesta, también hemos interrumpido nuestras operaciones", afirmó el portavoz militar Mohamad Akraminia en una entrevista a la televisión estatal.

Trump evalúa riesgos de una escalada militar

El Departamento de Defensa presentó a Trump un plan para una decimocuarta noche consecutiva de ataques, pero el presidente declinó aprobarlo para favorecer el diálogo, informó la plataforma de información Axios.

El vicepresidente JD Vance y el general Dan Caine plantearon el viernes preocupaciones sobre una escalada durante una reunión en la Casa Blanca, según CNN.

Caine dijo a Trump que las fuerzas armadas pueden ejecutar con éxito las opciones disponibles, pero advirtió que podrían tener consecuencias, según la televisora.

Trump declaró el viernes que Irán tiene la opción de alcanzar un acuerdo o enfrentar ataques "a un nivel mucho más alto".

La guerra, que según calculó Trump inicialmente duraría cuatro o cinco semanas, se acerca ahora a su quinto mes.

Los combates se extendieron a un nuevo frente desde que los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron ataques contra la petrolera saudita Aramco en Jizán y Yanbu, en respuesta a los bombardeos sauditas.

Con información de AFP.

*mcam