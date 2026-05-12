Miles protestan en Argentina por ajuste al presupuesto universitario

Decenas de miles de argentinos marcharon por el centro de Buenos Aires y de las grandes ciudades del país para exigir al presidente ultraliberal Javier Milei que revierta el ajuste que aplicó al presupuesto de las universidades públicas.

La protesta tuvo lugar en un momento delicado para el Gobierno, cuya popularidad se ha derrumbado este año en medio de dificultades económicas y de denuncias de corrupción.

Estudiantes, docentes, investigadores, gremialistas y dirigentes opositores participaron de la multitudinaria manifestación que terminó en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, encabezada por una extensa bandera negra con letras blancas que pedía "Defendamos la UBA" (Universidad de Buenos Aires).

Desde diciembre del 2023 que venimos con una restricción presupuestaria muy fuerte", dijo Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de la provincia de Río Negro.

"La situación es muy dramática porque muchos docentes se están yendo del sistema universitario para reproducir su vida en mejores condiciones y eso resiente la calidad", explicó.

Milei, que asumió a fines de 2023 con la promesa de realizar un fuerte ajuste en las cuentas públicas para eliminar el déficit fiscal, vetó en 2025 una ley del Congreso que garantizaba un aumento del presupuesto de las universidades.

Si bien su decisión fue revertida por el Congreso, cuando los senadores rechazaron mayoritariamente el veto, el Gobierno sigue sin aplicar el financiamiento estipulado en la norma.

Ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá expedirse sobre el asunto tras un recurso extraordinario presentado por el Gobierno, que sostiene que no cuenta con los fondos necesarios para financiar la ley.

Sin esta ley tenemos menos recursos para ciencia, para desarrollar las investigaciones, para becas, para que los estudiantes podamos acceder a la universidad, pero también, por ejemplo, para que haya compañeros docentes, estudiantes avanzados, investigadores que puedan recurrir a una beca y con eso poder investigar sobre determinados temas", explicó Sofía Martínez Naya, de 27 años, integrante de la Federación Universitaria de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.

El Gobierno aplicó esta semana nuevos recortes del gasto público, que entre otras áreas afectará a la de educación. Milei pugna por sostener el 'déficit cero' para desacelerar la tasa de inflación e impulsar así una economía estancada.

La crisis educativa llegó nuevamente a las calles con multitudinarias marchas frente a la Casa Rosada. REUTERS

Si bien el país registró en marzo un superávit primario equivalente al 0,5% del PIB y un resultado financiero positivo del 0.2% del PIB, la tercera economía más grande de América Latina sigue sin mostrar una reactivación y la inflación se mantiene alta.

Un jefe de trabajos prácticos que tiene 10 años de antigüedad, no llega al millón de pesos (por mes) (unos 720 dólares) de salario", sostuvo Carolina Conti, docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata.

"Hoy con la inflación que se viene acumulando en estos dos años, implica que nuestro salario está por debajo de la línea de la indigencia", señaló.

Con información de AFP.