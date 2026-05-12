Cómo operó la red de influencia china que llevó a la caída de la exalcaldesa Eileen Wang

La caída de Eileen Wang, exalcaldesa de Arcadia, California, reveló un esquema de influencia que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, permitió al gobierno de China difundir propaganda y ganar presencia en comunidades chino-estadunidenses del sur de California.

El caso no solo marcó el fin de la carrera política de la funcionaria local, sino que también expuso el uso de medios comunitarios, redes personales y plataformas digitales para insertar narrativas favorables a Pekín.

Un medio comunitario como vehículo de propaganda

Las autoridades sostienen que Wang participó junto con Yaoning “Mike” Sun en la operación del portal U.S. News Center, presentado como un medio comunitario en idioma chino.

De acuerdo con la investigación federal, el sitio publicaba artículos favorables al gobierno de Pekín y rechazaba señalamientos internacionales sobre violaciones a derechos humanos, incluido el trato a la minoría uigur en Xinjiang.

La exalcaldesa Eileen Wang admitió haber difundido propaganda favorable a Beijing en Estados Unidos bajo instrucciones de funcionarios chinos. REUTERS

El Departamento de Justicia asegura que ese contenido no era generado de manera independiente, sino que respondía a instrucciones directas de funcionarios chinos.

La acusación señala que Wang y Sun actuaron como agentes de un gobierno extranjero sin notificar a las autoridades estadunidenses, como exige la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés).

Comunicación directa por WeChat

El FBI sostiene que Wang mantenía contacto con funcionarios y operadores vinculados al aparato de inteligencia chino a través de WeChat, aplicación ampliamente utilizada por la diáspora china.

Según documentos judiciales, una de las pruebas incluye la publicación, en cuestión de minutos, de un ensayo enviado desde China para ser colocado en el portal.

Las autoridades también identifican a John Chen como un enlace con estructuras relacionadas con la inteligencia china.

Operadores con credibilidad local

El modelo de influencia se apoyó en figuras con presencia y legitimidad dentro de la comunidad.

Eileen Wang Excélsior

Wang desarrolló durante años trabajo comunitario en Arcadia, ciudad del condado de Los Ángeles con una numerosa población de origen asiático.

Ese capital social le permitió llegar al Concejo Municipal y, en febrero de 2026, asumir la alcaldía.

Para los investigadores, el caso demuestra cómo una persona involucrada en una operación de propaganda pudo alcanzar un cargo público local en Estados Unidos.

Arcadia, un punto estratégico

Arcadia cuenta con una importante comunidad chino-estadunidense y mantiene fuertes vínculos económicos y culturales con Asia.

Las autoridades estadunidenses consideran que este tipo de entornos resultan particularmente atractivos para operaciones de influencia debido a la existencia de medios locales en chino, organizaciones comunitarias y redes sociales cerradas.

El objetivo: moldear la opinión pública

Según los fiscales, la operación buscaba insertar narrativas favorables a Pekín y desacreditar críticas internacionales al gobierno chino.

Más que obtener información clasificada, el objetivo habría sido influir en la percepción de una comunidad clave y fortalecer la presencia política y social de China en el ámbito local.

Cómo operó la red de influencia

De acuerdo con la investigación, el esquema funcionaba de la siguiente manera:

Funcionarios chinos enviaban artículos e instrucciones. Enlaces locales coordinaban la publicación. El portal U.S. News Center difundía los contenidos. La comunidad chino-estadounidense recibía mensajes favorables a Pekín. Se reforzaba la influencia política y narrativa del gobierno chino.

Un caso que enciende alertas

El Departamento de Justicia y el FBI presentaron el caso como una advertencia sobre las tácticas que gobiernos extranjeros pueden emplear para influir en comunidades, medios de comunicación y autoridades locales en Estados Unidos.

Perfil Criminal: Eileen Wang Exalcaldesa de Arcadia y Agente de Inteligencia de China Estatus: Declaración de Culpabilidad (18 U.S.C. § 951) Infraestructura de Influencia Plataforma: Operaba el sitio "U.S. News Center" para difundir propaganda de Pekín. Mecanismo: Publicación inmediata de ensayos redactados por inteligencia china vía WeChat. Narrativa: Negación sistemática del genocidio en Xinjiang y desinformación comunitaria. Trayectoria y Vínculos Ascenso: Elegida al Concejo en 2022; Alcaldía obtenida en febrero de 2026. Contactos: Relación directa con Yaoning Sun y John Chen (vinculado a Xi Jinping). Penalidad: Enfrenta una sentencia máxima de 10 años en prisión federal.

Wang se declaró culpable de actuar como agente de un gobierno extranjero y renunció a la alcaldía y al Concejo Municipal de Arcadia.

La pena máxima prevista por el estatuto federal aplicable es de hasta 10 años de prisión.

Un modelo bajo escrutinio

El caso de Eileen Wang muestra una modalidad de influencia basada en medios comunitarios, redes personales y plataformas digitales para difundir propaganda con apariencia de información local.

Para las autoridades estadunidenses, se trata de un ejemplo concreto de cómo la competencia geopolítica entre Washington y Pekín también se libra en el terreno de la opinión pública y la política municipal.