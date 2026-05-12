Trump viaja a China acompañado de líderes de Tesla y Apple en busca de acuerdos económicos

Donald Trump partió rumbo a Pekín el martes para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, asegurando que su visita sería fructífera a pesar de las posibles fricciones por Taiwán y el conflicto en Oriente Medio.

El republicano no quiere que la guerra contra Irán, país aliado de China, arruine la fastuosa recepción que le brindará Xi el jueves y el viernes.

"Tendremos una larga conversación al respecto", dijo Trump el martes a los periodistas que acudieron a presenciar su partida de la Casa Blanca.

Trump, enfrascado en un conflicto mucho más largo y complejo de lo que preveía, aseguró sin embargo que no necesita de la ayuda china con Irán.

Se espera que el mandatario arribe a suelo chino este miércoles.

"Cosas buenas"

Al considerar que China no había causado "problemas" frente al bloqueo impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes, Trump declaró sobre su homólogo chino que "es alguien con quien nos llevamos bien".

"Creo que verá que van a pasar cosas buenas", agregó el presidente estadounidense sobre su visita.

Se trata de la primera visita a China de un presidente estadounidense desde la que él mismo realizó en 2017.

Detrás del optimismo de Trump, las dos principales potencias mundiales siguen librando una competencia encarnizada en los aspectos militar, diplomático, tecnológico y económico.

La cumbre parecerá cortés en la superficie, pero en el plano táctico será un partido de rugby en el que cada parte querrá tomar ventaja", explicó Melanie Hart, especialista en China del Atlantic Council.

Las ventas de armas de Estados Unidos a Taiwán, el control de las exportaciones de tierras raras por parte de China y los aranceles son otros tantos temas de fricción.

Tesla, Apple y Boeing

Las relaciones económicas entre Pekín y Washington siguen siendo tensas, a pesar de la tregua comercial de un año concluida durante la última reunión de los dos presidentes en Corea del Sur en octubre.

Ante China, que registra un importante superávit comercial con Estados Unidos, el presidente estadounidense espera conseguir grandes contratos y promesas de inversión.

El mandatario estará acompañado por una importante delegación de dirigentes de empresas estadounidenses, entre ellos Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple) y Kelly Ortberg (Boeing).

La cumbre se produce en un momento difícil para Donald Trump, que se enfrenta a sondeos catastróficos y a un repunte de la inflación en Estados Unidos, alimentada por la guerra contra Irán.

El encuentro también se organiza en un momento incierto para la economía china, confrontada a un débil consumo interno y a una persistente crisis de deuda en el sector inmobiliario.

Ventas de armas a Taiwán

La guerra contra Irán, desencadenada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, llevó a Donald Trump a posponer su viaje.

Este conflicto, y el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, complican aún más la relación entre Washington y Pekín.

El presidente estadounidense ha tratado de poner fin a las compras de petróleo iraní por parte de China mediante diversas sanciones, condenadas por Pekín.

Otro importante motivo de discordia para los responsables chinos es la asistencia militar proporcionada a Taiwán por Estados Unidos.

Trump se ha mostrado dispuesto a abordar este espinoso tema con Xi Jinping.

China considera a Taiwán como una de sus provincias. Aboga por una solución pacífica, pero se reserva el derecho a recurrir a la fuerza con vistas a la "reunificación".

Con información de AFP.