Putin y Trump aseguran que el fin de la guerra en Ucrania está “muy cerca”

El Kremlin reiteró el martes la afirmación del presidente ruso, Vladímir Putin, de que la guerra en Ucrania estaba a punto de terminar, mientras el mandatario estadounidense, Donald Trump, dijo que el final estaba "muy cerca".

La opinión de ambos líderes contrastó con la del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien señaló que Moscú no tenía intención alguna de ponerle fin.

Creo que el asunto está llegando a su fin", dijo Putin a periodistas el sábado.

Consultado sobre las declaraciones de Putin, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo el martes que se había llevado a cabo una cierta labor trilateral con Ucrania y Estados Unidos para poner fin a la guerra, que ya cumple su quinto año.

Este trabajo preliminar acumulado en lo que respecta al proceso de paz nos permite afirmar que, efectivamente, el final se acerca", dijo Peskov a periodistas, aunque añadió que era difícil ofrecer detalles concretos en este momento.

Antes de partir hacia China el martes para una visita de Estado, Trump dijo de manera similar que se estaba acercando un acuerdo entre las dos naciones, pero tampoco dio más detalles.

"Creo de verdad que el fin de la guerra en Ucrania está muy cerca", dijo Trump a periodistas al salir de la Casa Blanca.

Zelenski no comparte ese optimismo. El lunes, dijo que "Rusia no tiene intención de poner fin a esta guerra. Y nosotros, por desgracia, nos estamos preparando para nuevos ataques".

Rusia y Ucrania reanudaron el martes los ataques durante la noche, al término de una tregua de tres días proclamada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que cada bando acusó al otro de haber violado.

Trump ha convocado múltiples rondas de conversaciones con las partes beligerantes para intentar poner fin al conflicto, pero no se ha alcanzado ningún acuerdo de paz. Rusia, que ahora ocupa alrededor de una quinta parte de Ucrania, quiere que Kiev ceda territorio adicional. Kiev quiere que las tropas rusas se retiren.

Peskov dijo que Rusia acogería con agrado nuevos esfuerzos de mediación por parte de Estados Unidos y que Putin estaba dispuesto a reunirse con Zelenski en persona una vez que se hubiera finalizado el proceso de paz.

Y para esa finalización, con el fin de ponerle punto y final, aún queda mucho trabajo preparatorio por hacer", sostuvo, y agregó que el conflicto podría terminar tan pronto como Kiev y Zelenski "tomen la decisión necesaria".

Las negociaciones entre Moscú y Kiev, bajo mediación estadounidense para poner fin al conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, están en punto muerto desde el estallido de la guerra en Oriente Próximo a finales de febrero.

La ofensiva rusa a gran escala, desencadenada en febrero de 2022, "podría detenerse en cualquier momento en cuanto el régimen de Kiev asuma su responsabilidad y tome la decisión necesaria", señaló Peskov.

Rusia exige al gobierno ucraniano concesiones territoriales, incluyendo la retirada completa de la región oriental del Donbás, parcialmente controlada por Moscú. Unas exigencias que Kiev rechaza y considera una capitulación.

Con información de Reuters y AFP.