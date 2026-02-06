Milei viajará dos veces a EU tras firmar acuerdo clave de comercio e inversión

El Gobierno argentino confirmó este viernes que el presidente Javier Milei realizará dos nuevos viajes a Estados Unidos en los próximos meses, en un contexto de fuerte alineamiento político y económico con el vecino del norte, tras la reciente firma de un acuerdo bilateral de comercio e inversión. La información fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Primer viaje: agenda breve y foco político-académico

El primero de los desplazamientos comenzará el lunes próximo y tendrá una duración acotada. Según precisó Adorni, Milei permanecerá apenas un día en territorio estadunidense, con una agenda concentrada en actividades políticas y académicas, antes de regresar a Buenos Aires.

Este viaje adquiere especial relevancia por producirse inmediatamente después de la firma de un acuerdo de comercio e inversión recíproco entre Argentina y Estados Unidos, rubricado esta semana en Washington. Se trata del primer desplazamiento internacional del mandatario tras ese entendimiento, que el Gobierno presenta como un logro central de su estrategia de inserción internacional.

Aunque la agenda completa no fue difundida oficialmente, el propio Milei anticipó a través de redes sociales que el martes 10 de febrero participará en una gala organizada por una entidad latina en la residencia del presidente estadunidense, Donald Trump, ubicada en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

Ese mismo día, el mandatario argentino ofrecerá un discurso en el Miami Dade College, en el marco de un evento organizado por el Consejo de las Américas, una institución clave en la articulación entre gobiernos y grandes empresas del continente.

Segundo viaje: Argentina Week en Nueva York

El segundo viaje tiene fecha confirmada para el 8 de marzo, cuando Milei volverá a Estados Unidos para participar en el evento de inversores Argentina Week, que se desarrollará en la ciudad de Nueva York. Está previsto que el Presidente retorne al país el 10 de marzo, aunque el Gobierno no descarta modificaciones en el itinerario.

El otro viaje a Estados Unidos es el 8 de marzo, para asistir a la Argentina Week, regresando el día 10”, detalló Adorni ante los periodistas. El funcionario agregó que el Ejecutivo evalúa la posibilidad de que Milei realice alguna escala en otro país sudamericano durante el trayecto de regreso, aunque aclaró que ese punto aún no está definido.

Estados Unidos, eje central de la agenda internacional

Con estos nuevos desplazamientos, Estados Unidos se consolida como el país más visitado por Milei desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023. De acuerdo con datos oficiales, el jefe de Estado ya realizó más de una decena de viajes a ese destino, superando ampliamente a cualquier otro país en su agenda internacional.

Según registros oficiales de la Jefatura de Gabinete y relevamientos de prensa, Milei realizó entre diciembre de 2023 y enero de 2025 al menos 11 viajes a Estados Unidos, lo que representa más del 40 % de sus desplazamientos internacionales totales en ese período.

En comparación:

Mauricio Macri visitó Estados Unidos cuatro veces durante su primer año de mandato.

visitó Estados Unidos durante su primer año de mandato. Alberto Fernández lo hizo en dos ocasiones, según datos oficiales.

La confirmación de los viajes se conoció pocas horas después de que el canciller argentino anunciara la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos, enmarcado en los Trade and Investment Framework Agreements (TIFA) que Washington mantiene con más de 50 países. Estos instrumentos no implican libre comercio automático, pero establecen mesas de trabajo para reducir barreras regulatorias, facilitar inversiones y promover cooperación sectorial.

En paralelo, ambos países suscribieron un acuerdo para impulsar el suministro y procesamiento de minerales críticos, considerados estratégicos para la transición energética y las tecnologías avanzadas. El objetivo declarado es reducir la dependencia de China en cadenas de valor sensibles.

La Cancillería argentina señaló que esta iniciativa apunta a:

Diversificar cadenas de suministro

Atraer inversiones productivas de largo plazo

Responder al crecimiento de la demanda global de litio, cobre y otros minerales clave

Datos del Servicio Geológico de Estados Unidos indican que Argentina concentra cerca del 21 % de los recursos mundiales de litio, mientras que proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía estiman que la demanda global de este mineral podría multiplicarse por seis hacia 2035, impulsada por la industria de baterías y vehículos eléctricos.

Desde el Gobierno destacan que la sucesión de viajes a Estados Unidos refleja una redefinición de la política exterior argentina, con un énfasis marcado en la relación con Washington y en la búsqueda de apoyo financiero y comercial en un contexto económico interno aún frágil.

Para la administración Milei, la agenda internacional cumple una doble función: diplomática y política. Los próximos viajes a Estados Unidos serán seguidos de cerca por inversionistas, empresarios y la oposición, atentos a los resultados concretos que puedan surgir de esta intensa aproximación bilateral.

