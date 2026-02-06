Dubai construirá calle pavimentada en oro en su distrito comercial

Dubái volvió a colocarse en el centro de la conversación global tras anunciar un proyecto que combina lujo, simbolismo y estrategia económica: la construcción de una calle pavimentada con oro real dentro de un nuevo distrito comercial especializado en el metal precioso.

La iniciativa forma parte del Dubai Gold District, un ambicioso desarrollo urbano que busca transformar el histórico barrio de Deira y reforzar el papel de la ciudad como uno de los grandes epicentros mundiales del comercio del oro.

El anuncio fue realizado por autoridades locales y promotores del proyecto, quienes subrayaron que no se trata solo de una excentricidad arquitectónica, sino de una apuesta integral por el turismo, la inversión y la proyección internacional.

El nuevo distrito concentrará más de mil tiendas dedicadas al oro, la joyería, la perfumería, la cosmética y productos de lujo, creando un ecosistema comercial único en su tipo.

Dubai Gold District: tradición histórica con ambición global

El Dubai Gold District nace como parte de un plan de regeneración urbana del área de Deira, hogar del tradicional zoco del oro, un espacio que durante décadas ha sido clave para el comercio de metales preciosos en Medio Oriente.

La propuesta busca conservar esa herencia histórica, pero integrarla con infraestructura moderna, espacios de gran escala y servicios pensados tanto para compradores minoristas como para grandes inversionistas.

De acuerdo con las autoridades, el distrito se convertirá en un centro global que abarcará venta al detalle, comercio mayorista, negociación de lingotes, inversiones y experiencias turísticas ligadas al lujo. Su superficie superará los 2 mil 200 metros cuadrados y albergará a alrededor de mil vendedores especializados, consolidándose como el más grande de su tipo en la región.

Las cifras respaldan la apuesta. Dubái y los Emiratos Árabes Unidos se han posicionado como el segundo mayor destino mundial para el comercio de oro físico. Solo entre 2024 y 2025, las exportaciones de oro alcanzaron un valor estimado de 53 mil 410 millones de dólares, mientras que el distrito existente atrajo compradores de más de 147 nacionalidades, reflejando su alcance global.

Una calle pavimentada con oro como símbolo de poder económico

La llamada Gold Street será el elemento más emblemático del Dubai Gold District. Aunque las autoridades no han detallado aún los aspectos técnicos ni la fecha exacta de inauguración, confirmaron que la vía será construida utilizando elementos de oro real, convirtiéndose en una atracción sin precedentes a nivel mundial.

Más allá del impacto visual, la calle busca funcionar como un ícono cultural y económico. Para Ahmed Al Khaja, director ejecutivo de Festivales y Establecimientos Comerciales de Dubái, el proyecto representa una evolución del legado local. “El oro está profundamente arraigado en el tejido de Dubái. Simboliza nuestra herencia, prosperidad y espíritu emprendedor”, afirmó, al señalar que el objetivo es reinventar esa tradición para una nueva era.

Analistas coinciden en que la calle de oro servirá como una poderosa herramienta de marketing urbano. Su potencial fotográfico y simbólico atraerá a más turistas, lo que a su vez impulsará el volumen de negocios y reforzará la imagen de Dubái como un hub global donde el lujo, la inversión y el comercio convergen en un solo lugar.

Aunque el proyecto aún no tiene fecha de apertura confirmada, el mensaje es claro: Dubái quiere que el mundo identifique un punto concreto como el epicentro del oro, y ese camino, literalmente, estará pavimentado con el metal más codiciado del planeta.