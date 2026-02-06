Detienen en Guatemala a Yoel Malka, integrante de Lev Tahor

Las fuerzas de seguridad de Guatemala arrestaron a Yoel Malka, de 37 años, integrante del grupo Lev Tahor, requerido por México por delitos de delincuencia organizada, trata de personas y matrimonio forzoso o servil.

La captura se realizó en la zona 9 de la capital, específicamente en la 5ª avenida y 11 calle, donde el sospechoso se mantenía bajo vigilancia como parte de los trabajos de investigación y localización.

El operativo estuvo a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC), a través de agentes de INTERPOL-PNC, quienes confirmaron que Malka fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal de extradición conforme a los tratados internacionales vigentes entre ambos países.

Extradición a México por delitos graves

De acuerdo con el informe oficial, Malka es requerido por las autoridades mexicanas por delitos cometidos en territorio nacional relacionados con trata de personas y delincuencia organizada. Tras su captura, fue trasladado bajo custodia para iniciar el procedimiento de extradición hacia México, donde enfrentará los cargos en su contra.

Este caso eleva a cinco las capturas con fines de extradición en Guatemala durante 2026. Según el registro de las autoridades de seguridad, tres de los detenidos están vinculados a delitos relacionados con el narcotráfico, mientras que dos más enfrentan acusaciones por otros ilícitos.

Las fuerzas de seguridad guatemaltecas mantienen activos los operativos de búsqueda de extranjeros prófugos o con órdenes de extradición, en coordinación con instancias nacionales e internacionales.

Estas acciones forman parte de las estrategias de cooperación en materia de seguridad y justicia entre México, Estados Unidos y Guatemala, que han permitido más de 60 detenciones en la frontera sur de Chiapas en lo que va del año.

La coordinación internacional busca fortalecer el control territorial, garantizar la localización de personas requeridas por la justicia y dar cumplimiento a los procesos legales correspondientes.

Las autoridades guatemaltecas señalaron que los operativos de captura continuarán en distintos puntos del país, en el marco de las medidas implementadas durante el estado de sitio y los programas de seguridad. El objetivo es reforzar la cooperación internacional y garantizar que los prófugos de la justicia sean localizados y entregados a los países que los requieren.