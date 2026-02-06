Más de 4 millones de niñas en riesgo de sufrir mutilación genital este 2026: ONU

Alrededor de 4.5 millones de niñas de todo el mundo, muchas de ellas menores de cinco años, corren el riesgo de sufrir mutilación genital este año, estimaron el viernes varias agencias de la ONU.

Según Naciones Unidas, unos 230 millones de mujeres en todo el mundo han sido sometidas a la mutilación genital femenina.

Estas prácticas, que suelen realizarse antes de la pubertad, pueden provocar infecciones, hemorragias, esterilidad y complicaciones en el parto.

La mutilación genital femenina es una violación de los derechos humanos y no puede tener ninguna justificación", escribieron los directivos de varias agencias de la ONU, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el fondo para la infancia Unicef.

La ablación pone en peligro "la salud física y mental de las mujeres y puede provocar complicaciones graves y duraderas", añadieron.

Según el comunicado, los esfuerzos de las últimas tres décadas han permitido avanzar y casi dos tercios de la población de los países donde existen estas prácticas se muestran a favor de suspenderlas.

La educación sanitaria, el trabajo con los líderes religiosos y de las comunidades, así como con los padres y cuidadores, y el uso de los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales son estrategias eficaces para poner fin a estas prácticas", afirman los firmantes, que advierten contra los recortes en la financiación de los programas internacionales.

¿Qué es la mutilación genital y por qué preocupa al mundo?

La mutilación genital femenina (MGF) es una práctica tradicional dañina que consiste en la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos o en causarles lesiones por motivos no médicos, y se realiza con mayor frecuencia en niñas desde la infancia hasta los 15 años de edad.

No aporta ningún beneficio para la salud y está reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una violación grave de los derechos humanos de las niñas y las mujeres, reflejo de profundas desigualdades de género y discriminación sistemática.

A nivel global, se estima que más de 230 millones de mujeres y niñas han sufrido esta práctica en al menos 30 países de África, Asia y Oriente Medio donde se mantiene arraigada, y cada año más de cuatro millones de niñas están en riesgo de ser sometidas a ella.

La mutilación genital está vinculada a consecuencias físicas inmediatas como hemorragias, infecciones e incluso la muerte, así como a complicaciones de salud a largo plazo —incluyendo problemas para orinar, infertilidad y riesgos durante el parto— además de impactos psicológicos duraderos.

Organizaciones internacionales como la ONU, la OMS y UNICEF trabajan desde hace décadas para erradicar la práctica mediante educación, promoción de derechos humanos y cambios de normas sociales, con el objetivo de eliminarla por completo antes de 2030, tal como marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A pesar de ciertos avances y cambios de actitud en las comunidades, el ritmo de disminución es aún insuficiente frente al crecimiento demográfico y a la persistencia de tradiciones culturales.

Con información de AFP.