Sujetos ingresan a salón de belleza y lanzan granada en Francia; reportan seis heridos | VIDEO

La ciudad de Grenoble, en el sureste de Francia, fue escenario de un violento ataque la tarde del miércoles, cuando un hombre lanzó una granada al interior de un salón de belleza. El estallido dejó al menos seis personas heridas, entre ellas un menor de edad, según confirmaron las autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, dos sospechosos ingresaron al establecimiento y arrojaron el artefacto explosivo antes de huir del lugar. Las víctimas sufrieron heridas leves y fueron atendidas rápidamente por los servicios de emergencia, que se desplazaron hasta la zona para brindar asistencia médica y controlar la situación.

Autoridades analizan video del ataque

El ataque quedó registrado en un video que comenzó a circular en plataformas digitales. La grabación, presuntamente realizada por una persona presente en el lugar o incluso por uno de los agresores, muestra el momento de la explosión y el caos posterior. La difusión del material ha generado preocupación entre los habitantes de Grenoble.

Las autoridades francesas ya han abierto una investigación para identificar y capturar a los responsables. El caso está siendo tratado como un hecho grave de violencia urbana, y se espera que las pesquisas incluyan el análisis del video difundido en redes sociales, así como testimonios de las personas presentes en el salón de belleza.

El ataque ha generado alarma en Grenoble, una ciudad que en los últimos años ha enfrentado episodios de violencia vinculados a disputas criminales.