Melania Trump pide unidad en Minneapolis y llama a protestas pacíficas ante la tensión por ICE

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, hizo un llamado a la “unidad” en Minneapolis y pidió a los manifestantes que se oponen a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que expresen su descontento de manera pacífica, en medio de una creciente tensión social tras recientes muertes a manos de agentes federales.

“Necesitamos unirnos. Hago un llamado a la unidad”, declaró Trump, de 55 años, durante una entrevista en el programa Fox & Friends, de Fox News.

En sus declaraciones, subrayó su rechazo a la violencia y reiteró la importancia de mantener protestas pacíficas.

La primera dama se refirió además a las conversaciones que, según dijo, mantuvo el presidente Donald Trump con autoridades locales.

“Sé que mi esposo, el presidente, tuvo una excelente conversación ayer con el gobernador y el alcalde, y están trabajando juntos para que la situación sea pacífica y sin disturbios”, afirmó, en referencia al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.

Sus palabras llegan un día después de que el presidente Trump adoptara un tono más conciliador hacia los líderes demócratas del estado, en un contexto marcado por la indignación tras el asesinato de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, quien murió el sábado por disparos de agentes de la Patrulla Fronteriza.

El caso se suma a la muerte, ocurrida a principios de mes, de Renee Good, también de 37 años, a manos de agentes del ICE.

Ante esta situación, Trump anunció además que el zar fronterizo Tom Homan viajará a Minnesota para asumir funciones en reemplazo de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien ha sido duramente criticada por sus políticas migratorias de línea dura.

Mientras tanto, lejos de replegarse, los residentes de Minneapolis han intensificado su organización comunitaria.

Patrullas vecinales, redes de alerta sobre la presencia del ICE, distribución de alimentos a familias migrantes y protestas masivas se han convertido en parte de la vida cotidiana de la ciudad, incluso en medio de temperaturas extremas.

El viernes pasado, unas 50.000 personas marcharon pacíficamente contra el ICE, con temperaturas cercanas a los –25 grados, y se congregaron dentro y alrededor del Target Center, en el centro de Minneapolis.

Para muchos manifestantes, esa movilización contrastó de forma dramática con la violencia registrada al día siguiente.

La indignación ha dado lugar también a consignas como “No más Minnesota nice”, una expresión que cuestiona la tradicional imagen de amabilidad y cordialidad asociada al estado. Residentes y activistas aseguran que el despliegue federal ha transformado la ciudad en un espacio de vigilancia constante y temor.

“Mucha gente está tomando pequeñas precauciones en su vida diaria. Y así es como se va perdiendo la libertad”, expresó la activista Taylor Jones, reflejando un sentimiento compartido por amplios sectores de la comunidad.

