La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ordenó el lunes 9 de noviembre a los fabricantes de los medicamentos Ozempic, Wegovy, Mounjaro y Zepbound, usados contra la diabetes y la obesidad, que incluyan una advertencia sobre un posible aumento del riesgo de una afección ocular grave que puede causar pérdida repentina de la visión y, en algunos casos, ceguera permanente.

La FDA precisó que la exigencia se extiende a todos los fármacos de la familia GLP-1 que se comercializan en el país, una docena de productos inyectables o en pastillas.

Los fabricantes deberán añadir la información en la sección de advertencias y precauciones de los prospectos.

Qué es la NAION y por qué preocupa

La afección se llama neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION) y ocurre cuando disminuye el flujo sanguíneo hacia la parte anterior del nervio óptico, encargado de transmitir la información visual del ojo al cerebro.

La interrupción del suministro de sangre puede provocar una pérdida de visión repentina e indolora, habitualmente en un solo ojo, con consecuencias que pueden ser irreversibles. Las autoridades sanitarias insisten en que la complicación es muy poco frecuente y que el riesgo debe valorarse junto con los beneficios clínicos de estos tratamientos.

La FDA reconoce que aún no se ha identificado el mecanismo biológico que explicaría la asociación. Además, factores de riesgo de la enfermedad ocular, como la diabetes o la hipertensión, son habituales entre los pacientes que usan estos medicamentos.

Los datos: 6.4 casos frente a 3.8

La decisión llegó tras revisar ensayos clínicos, estudios observacionales, investigaciones con animales y notificaciones de efectos adversos. En un análisis de 126 ensayos con más de 134 mil participantes, la FDA identificó una incidencia de 6.4 casos de NAION por cada 100 mil personas tratadas durante un año con medicamentos GLP-1.

Entre quienes recibieron placebo u otros fármacos para reducir la glucosa, la incidencia fue de 3.8 casos por cada 100 mil personas-año. Los datos apuntan a un posible incremento del riesgo, aunque el número absoluto de casos sigue siendo muy reducido.

En Europa, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) concluyó en junio de 2025 que la NAION es un efecto adverso muy poco frecuente de la semaglutida, que puede afectar hasta a una de cada 10 mil personas tratadas.

Eli Lilly dijo que evalúa la actualización.

La oftalmóloga Manjot Gill, de Northwestern Medicine, consideró adecuada la medida:

"Está bien emitir esta advertencia, principalmente para crear conciencia entre el público, de modo que los pacientes, si experimentan algún cambio en la visión, acudan a un especialista de la vista para recibir atención".

Síntomas de alerta y qué hacer

Las autoridades señalan que la NAION puede aparecer sin dolor, lo que dificulta detectar sus primeras señales. Los síntomas incluyen:

Pérdida repentina de visión en un ojo, sobre todo al despertar.

Visión borrosa o manchas oscuras en el campo visual.

Pérdida parcial de la visión periférica o visión de túnel.

Cambios en la percepción de los colores.

La FDA recomienda contactar de inmediato a un profesional de la salud ante cualquiera de ellos y solicitar una valoración oftalmológica urgente. Los pacientes no deben modificar ni suspender el tratamiento por su cuenta sin asesoría médica.

La nueva alerta no implica retirar los medicamentos del mercado, sino informar con mayor claridad a médicos y pacientes sobre este posible efecto adverso.