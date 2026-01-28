Marco Rubio: Se usará la fuerza si Delcy Rodríguez no coopera con EU

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advertirá este miércoles ante el Senado estadounidense que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, podría correr el mismo destino político que Nicolás Maduro si no coopera con los objetivos estratégicos de Washington, de acuerdo con un extracto oficial del discurso divulgado por el Departamento de Estado.

Durante su comparecencia ante una comisión del Senado, Rubio explicará los alcances del operativo militar del 3 de enero en Caracas, el cual —en medio de bombardeos selectivos— culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, así como los próximos pasos del gobierno de Donald Trump en Venezuela.

Delcy Rodríguez conoce muy bien el destino de Maduro”, afirmará Rubio, al advertir que la líder interina enfrenta un escenario similar si no coopera con Estados Unidos.

El jefe de la diplomacia estadounidense añadirá.

Creemos que su propio interés se alinea con el avance de nuestros objetivos clave”.

Rubio será explícito ante los legisladores al señalar que la administración Trump mantiene todas las opciones sobre la mesa.

No se equivoquen: estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación si otros métodos fallan”, indica el texto oficial.

La comparecencia ocurre tras semanas de críticas del Partido Demócrata, que acusa a la Casa Blanca de exceder su autoridad constitucional al emplear fuerza militar sin autorización legislativa expresa.El operativo del 3 de enero en Caracas

Un cara a cara: Rodríguez y Trump. AFP

De acuerdo con la versión oficial estadounidense, ese día comandos de EU irrumpieron en Caracas el 3 de enero; Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados; ambos fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, acusaciones que la pareja niega. Rubio defendió la operación.

“Estados Unidos arrestó a dos narcotraficantes”, y calificó a Maduro como “un narcotraficante inculpado, no un jefe de Estado legítimo”.

También subrayó.

No estamos en guerra contra Venezuela”

No hubo bajas estadounidenses

No existe ocupación militar continua

“La historia ofrece pocos ejemplos en los que se haya logrado tanto a tan bajo costo”, sostendrá Rubio.

Sin embargo, autoridades venezolanas aseguran que más de 100 personas murieron, entre ellas venezolanos y cubanos que intentaron proteger a Maduro.

Presión económica y petróleo venezolano

El presidente Donald Trump ha exigido que Delcy Rodríguez gobierne en favor de los intereses de las empresas petroleras estadounidenses, luego de anunciar que su administración asumiría el control de las ventas de crudo venezolano, sector que Washington había sancionado desde 2019.

Trump ha dejado claro que prefiere presionar al gobierno interino antes que empoderar a la oposición tradicional, marginando a María Corina Machado, a quien describió como:

“Una mujer muy agradable, pero que no inspira respeto”.

Tras su comparecencia en el Congreso, Marco Rubio se reunirá a puerta cerrada con María Corina Machado, ganadora reciente del Premio Nobel de la Paz, según confirmó el Departamento de Estado.

Una mujer muestra un cartel con la leyenda "Libertad para los presos políticos" en Venezuela. AFP

Rubio, estadounidense de origen cubano y crítico histórico de los gobiernos de izquierda en América Latina, fue uno de los principales defensores de Machado durante su etapa como senador.

Brasil pide respeto a la soberanía venezolana

Desde Panamá, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó públicamente a Donald Trump a respetar la soberanía y los intereses democráticos de Venezuela.

Es importante que el presidente Trump permita que Venezuela cuide de su soberanía y de sus intereses democráticos”, afirmó Lula durante un foro económico regional.

El mandatario brasileño anunció que hablará próximamente con Delcy Rodríguez, y expresó su esperanza de que esté “a la altura de la tarea”.

Lula sostuvo además que la solución debe venir del pueblo venezolano; no de Estados Unidos ni de Brasil y pidió paciencia ante un escenario aún inestable.

