Bolsonaro sale de cuidados intensivos tras mostrar mejoría

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro salió de la unidad de cuidados intensivos y fue trasladado a una unidad semi-intensiva tras mostrar mejoría en el hospital donde permanece internado en Brasilia.

Bolsonaro, de 70 años, fue hospitalizado el viernes luego de ser trasladado de urgencia desde la cárcel de Papuda, donde cumple una condena de prisión. El exmandatario presentó fiebre alta, baja saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos.

De acuerdo con información difundida por su esposa, Michelle Bolsonaro, el expresidente registró una evolución favorable en los indicadores de la infección.

Con la mejoría de los marcadores de la infección, mi amor fue transferido a una unidad semi-intensiva”, escribió la ex primera dama en su cuenta de Instagram.

Bolsonaro permaneció tres días en terapia intensiva en el hospital DF Star, en la capital brasileña. El centro médico informó previamente que el domingo el paciente mostró una mejoría en la función renal, luego de haber presentado un deterioro el sábado.

Diagnóstico médico

Los médicos diagnosticaron al expresidente con una neumonía bacteriana bilateral, una infección que afecta ambos pulmones y que puede provocar complicaciones respiratorias.

El cuadro clínico está relacionado con secuelas del atentado que Bolsonaro sufrió durante la campaña electoral de 2018, cuando fue atacado con un arma blanca en un acto público.

Desde entonces, el exmandatario ha sido sometido a múltiples cirugías abdominales y ha presentado episodios recurrentes de hipo persistente y vómitos, complicaciones que los médicos han vinculado con aquella lesión.

Condena y situación judicial

Jair Bolsonaro gobernó Brasil entre 2019 y 2022. Actualmente cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, tras las investigaciones relacionadas con los hechos posteriores a las elecciones presidenciales de 2022.

La Corte Suprema de Brasil lo declaró culpable de intentar permanecer en el poder después de perder los comicios frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Los abogados del exmandatario han presentado en varias ocasiones solicitudes para que Bolsonaro cumpla su condena bajo arresto domiciliario, argumentando motivos de salud. Sin embargo, el máximo tribunal brasileño ha rechazado hasta ahora esas peticiones.

RLO