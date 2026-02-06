¿Cómo ocurrió? Tiroteo en Moscú deja herido a un alto cargo de la Inteligencia rusa

El subdirector del servicio de Inteligencia Militar de Rusia (GRU), el teniente general Vladimir Alekseyev, permanece hospitalizado tras resultar herido este viernes en un tiroteo ocurrido en la ciudad de Moscú, en un suceso que las autoridades rusas investigan formalmente como un intento de asesinato.

El ataque se produjo en un edificio residencial y el autor de los disparos consiguió huir del lugar sin ser detenido.

La portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, confirmó que “una persona aún no identificada realizó varios disparos” contra Alekseyev en un inmueble situado en la zona de Volokolamskoye, al noroeste de la capital rusa.

Según la información oficial, el agresor abandonó rápidamente el lugar tras el ataque, lo que obligó a desplegar un amplio operativo policial en la zona.

En un comunicado difundido a través de canales oficiales y redes sociales, Petrenko indicó que se ha abierto un procedimiento penal por intento de asesinato y posesión ilegal de armas, delitos contemplados en el Código Penal ruso.

Asimismo, subrayó que Alekseyev fue trasladado de urgencia a un hospital, donde recibe atención médica especializada.

Por el momento, las autoridades no han precisado el estado exacto de salud del alto mando militar ni han detallado si su vida corre peligro.

“Investigadores y expertos forenses del Comité de Investigación de Moscú están trabajando en el lugar”, explicó la portavoz, quien detalló que los equipos están analizando pruebas balísticas, revisando grabaciones de cámaras de seguridad de edificios cercanos e interrogando a testigos para reconstruir la secuencia de los hechos.

Estas actuaciones buscan no solo identificar al autor material del ataque, sino también determinar si actuó solo o con apoyo de terceros.

¿Quién es Vladimir Alekseyev?

Vladimir Alekseyev ocupa desde 2011 el cargo de subdirector de la Oficina Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, organismo conocido como GRU, una de las agencias de inteligencia más relevantes y herméticas del país.

Desde esa posición, ha tenido un papel destacado en operaciones militares y de inteligencia tanto dentro como fuera del territorio ruso.

En 2017, Alekseyev fue distinguido con el título de Héroe de Rusia, la máxima condecoración estatal, por su participación en la intervención militar rusa en la guerra civil de Siria, iniciada en 2015 en apoyo al Gobierno del presidente Bashar al Assad.

Su implicación en ese conflicto reforzó su peso dentro del estamento militar y lo consolidó como una figura clave del aparato de seguridad ruso.

No obstante, su nombre también figura en varias listas de sanciones internacionales. Estados Unidos le sancionó en 2016 y la Unión Europea (UE) hizo lo propio en 2019.

En el caso del bloque comunitario, las medidas se adoptaron por su presunta responsabilidad en el envenenamiento del exagente ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en la ciudad británica de Salisbury en 2018, un episodio que provocó una grave crisis diplomática entre Moscú y varios países occidentales.

El ataque contra Alekseyev se produce en un contexto de alta sensibilidad política y de seguridad en Rusia, marcado por la guerra en Ucrania, el endurecimiento de las sanciones occidentales y el refuerzo de la protección de altos cargos militares y de inteligencia.

Las autoridades rusas no han establecido por ahora un posible móvil del ataque ni han vinculado el suceso a amenazas internas o externas concretas.

La investigación sigue abierta y, según el Comité de Investigación, no se descarta ninguna hipótesis, incluida la posible relación del atentado con la actividad profesional y el perfil internacional del alto mando del GRU, lo que podría tener implicaciones relevantes para la seguridad interna rusa y para el ya tenso escenario geopolítico.