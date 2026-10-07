Maduro enfrentará acusaciones por torturar a ciudadanos de EU retenidos en Venezuela

El expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se enfrentarán a nuevos cargos penales en Estados Unidos por la presunta tortura de ciudadanos estadounidenses retenidos en Venezuela, dijo el miércoles un funcionario en Washington.

Los nuevos cargos podrían presentarse tan pronto como el jueves, según el funcionario, quien fue informado sobre la investigación.

Maduro y Flores fueron secuestrados por el ejército estadunidense en Caracas el 3 de enero y trasladados a Nueva York para responder a cargos de tráfico de drogas. Ambos se han declarado inocentes y está previsto que sean juzgados a partir del 1 de junio de 2027.

Un portavoz de la Fiscalía de Manhattan, que presentó los cargos, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los abogados de Maduro y Flores no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La posibilidad de nuevos cargos fue reportada inicialmente por CNN el miércoles. No se dispuso de inmediato de detalles sobre los nuevos cargos, incluidas las identidades de las presuntas víctimas de tortura.

El mandato de Maduro estuvo marcado por tensiones con Estados Unidos. Washington acusó a su Gobierno de detener a estadunidenses como medida de presión para obtener concesiones, tales como el alivio de las sanciones financieras.

Entre los estadunidenses clasificados por Estados Unidos como "detenidos" injustamente durante el mandato de Maduro figuraban cinco ejecutivos petroleros arrestados bajo cargos de corrupción. Fueron liberados en 2022 a cambio de dos sobrinos de Flores que habían sido condenados en Estados Unidos por narcotráfico.

Entre los detenidos también figuraban dos exmiembros de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, arrestados en Venezuela en 2020 en relación con una incursión fallida destinada a derrocar a Maduro. Fueron liberados en 2023 como parte de otro intercambio de prisioneros.

Desde la captura de Maduro, Venezuela ha sido dirigida por su exvicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien ha aumentado la cooperación con la administración de Donald Trump.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, han permanecido recluidos en una cárcel federal de Brooklyn. Flores tiene previsto comparecer el jueves ante un tribunal federal de Manhattan para solicitar al juez de distrito Alvin Hellerstein su excarcelación antes del juicio por motivos de salud. La fiscalía se opone a su liberación.