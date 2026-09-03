Maduro pide desestimar cargos de narcotráfico en EU; alega inmunidad soberana

El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro, detenido desde hace ocho meses en Nueva York, solicitó a la justicia estadounidense desestimar los cargos de narcotráfico en su contra.

A través de su abogado, Barry Pollack, presentó dos mociones ante el tribunal de Nueva York: una para cerrar el caso con perjuicio bajo el argumento de la inmunidad soberana como jefe de Estado, y otra para retirar específicamente el cargo de conspiración por narcoterrorismo.

Maduro, de 63 años, fue capturado junto con su esposa Cilia Flores el 3 de enero en Caracas, durante una intervención militar estadounidense. Desde entonces permanece en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), mientras su exvicepresidenta Delcy Rodríguez gobierna Venezuela de manera interina bajo fuerte presión de Washington.

Nicolás Maduro solicitó a la justicia de Estados Unidos desestimar los cargos de narcotráfico en su contra, alegando inmunidad soberana. Especial

En la primera moción, Pollack sostuvo que un tribunal estadounidense “no tiene jurisdicción” para procesar a Maduro porque es “jefe de Estado de facto” y los actos que se le imputan son atribuibles a sus funciones oficiales.

El Tribunal carecería de jurisdicción sobre el señor Maduro si este tuviera derecho o bien a la inmunidad soberana basada en su condición de jefe de Estado o bien a la inmunidad soberana basada en la conducta. Tiene derecho a ambas”, señaló en el escrito.

La segunda moción busca retirar el cargo de narcoterrorismo, argumentando que la acusación pretende juzgar a un ciudadano extranjero por una conducta exclusivamente fuera de Estados Unidos, sin establecer adecuadamente la intención de causar perjuicio al país o a sus ciudadanos.

Nicolás Maduro solicitó a la justicia de Estados Unidos desestimar los cargos de narcotráfico en su contra, alegando inmunidad soberana. Especial

La Fiscalía de Estados Unidos tiene hasta el 2 de octubre para responder a las mociones, previsiblemente en contra. La vista para abordar estas cuestiones está programada para el 17 de noviembre, antes del inicio del juicio, fijado para el 1 de junio de 2027.

Maduro enfrenta cargos por conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas. El pasado domingo difundió fotografías desde prisión, vestido con sudadera y pantalón grises, haciendo el signo de la victoria.