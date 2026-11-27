Francia entró en ligera recesión, anunció este viernes el instituto oficial de estadística Insee, fragilizando las previsiones de crecimiento de un Gobierno ya bajo presión para contener el gasto y sanear sus endeudadas arcas públicas.

El anuncio llega horas antes de que la agencia S&P Global revise su nota sobre la deuda soberana de Francia. Los economistas esperan una degradación, en un contexto presupuestario y político incierto, tras semanas de protestas sociales.

Según los datos del Insee, el Producto Interno Bruto (PIB) de la segunda economía de la Unión Europea se contrajo un 0,2% en el tercer trimestre, tras estancarse en el segundo y retroceder un 0,2% en el primero.

Pero detrás de los porcentajes, las cifras actualizadas en volumen muestran que esta potencia económica entró en el segundo trimestre en una recesión "técnica", caracterizada por dos trimestres consecutivos de caída.

Tras situarse en 665.700 millones de euros a finales de 2025, el PIB se redujo progresivamente en los tres primeros trimestres de este año a 664.400 millones, 664.200 millones y 662.600 millones de euros, respectivamente.

Ahora tenemos un retroceso muy ligero del PIB durante el segundo trimestre", indicó Marie Leclair, del Insee, durante una rueda de prensa. "Técnicamente, se puede decir que estamos en recesión", agregó.

En este clima sombrío, el economista Sylvain Bersinger, del gabinete Bersingéco, ve un "toque positivo": la inflación se frenó al 2,9 % interanual en noviembre, tras el 3,4% de octubre, debido a un respiro en los precios de los productos petroleros.

Período difícil

Los resultados vuelven difícil alcanzar la meta de crecimiento que el gobierno del presidente centroderechista, Emmanuel Macron, había fijado en el 0,5%. El Banco de Francia lo estimó "en torno al 0,3%".

A finales de octubre, el ministro de Finanzas, Roland Lescure, advirtió que la economía se dirigía "contra un muro" si no se recortaban miles de millones de euros de gasto público en los presupuestos de 2027 para controlar el déficit.

Pero el gobierno no cuenta con mayoría parlamentaria para aprobar un importante ajuste fiscal en 2027, lo que lo expone a mociones de censura si no llega a acuerdos en el Parlamento.

Los planes presupuestarios del gobierno también se basan en una previsión de crecimiento del 1% para el próximo año, una cifra que ha admitido que ahora está en riesgo.

Estas cifras confirman un período difícil y unos factores coyunturales claramente identificados este año: choque energético, olas de calor y sequía, ciclo electoral", comentó este viernes Lescure en un mensaje enviado a AFP.

Pero "la vuelta a la normalidad de la producción energética, la recuperación en el sector aeronáutico y un repunte agrícola en 2027 nos permiten prever una mejora en los próximos trimestres", agregó.

Dentro de cinco meses, los franceses deben escoger al sucesor de Macron. La candidata ultraderechista Marine Le Pen lidera los sondeos, seguida del veterano político de izquierda radical Jean-Luc Mélenchon.

Con información de AFP.