Apuestan por regular IA en cumbre de Nueva Delhi; ONU crea comisión

Dirigentes mundiales y varios de los principales magnates tecnológicos convocados por el primer ministro indio, Narendra Modi, debatieron las oportunidades y riesgos de la inteligencia artificial (IA) en una cumbre en Nueva Delhi.

Durante la cumbre realizada en Nueva Delhi, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el francés, Emmanuel Macron, participan del encuentro junto a otra veintena de jefes de Estado. Se espera que, a finales de semana, se firme una declaración destinada a regular el uso de la IA.

El brasileño Lula alertó que, "sin una acción colectiva, la inteligencia artificial agravará las desigualdades históricas".

Los algoritmos no son solo aplicaciones de códigos matemáticos que sustentan el mundo digital, son parte de una compleja estructura de poder", añadió el mandatario latinoamericano, al señalar que cuando "unos pocos" los controlan "no estamos hablando de innovación, sino de dominación".

El francés Macron se mostró decidido a participar en la definición de las "reglas del juego" de esa tecnología y pidió a las plataformas, los gobiernos y los reguladores "que trabajen juntos para hacer de internet (...) un espacio seguro".

Durante su intervención en la cumbre, el secretario general de la ONU, António Guterres, llamó a los magnates tecnológicos a apoyar la creación de un fondo global de tres mil millones de dólares para asegurar que la IA sea accesible para todos. El mandatario francés Emmanuel Macron dijo, por su parte, que su gobierno está decidido a garantizar una supervisión segura de la inteligencia artificial.

El mensaje que he venido a transmitir es que estamos decididos a seguir configurando las reglas del juego, y a hacerlo con nuestros aliados, como India”.

“Europa no se centra ciegamente en la regulación: Europa es un espacio para la innovación y la inversión, pero es un espacio seguro”, añadió.

Hay que democratizar la IA

El anfitrión, Narendra Modi, llamó a “democratizar dicha tecnología.

La cartelera estelar de empresarios tecnológicos la encabeza el jefe de OpenAI y ChatGPT, Sam Altman, y el director de Google DeepMind, Demis Hassabis.

Estaba previsto un discurso del magnate Bill Gates, pero el cofundador de Microsoft canceló su participación en medio del escándalo por la aparición de su nombre en la lista Epstein.

El "bien común" mundial

Muchas voces de la industria afirman que se necesitan medidas más contundentes para combatir problemas emergentes relacionados con la IA, como una temida destrucción de los empleos, abusos en la red o la demanda eléctrica de los centros de datos.

Sin embargo, el enfoque general del evento en la capital india y las vagas promesas realizadas en las cumbres anteriores en Francia, Corea del Sur y Reino Unido podrían hacer improbable que se alcancen compromisos concretos.

Aun así, "la gobernanza de las tecnologías poderosas suele comenzar con un lenguaje común: qué riesgos son importantes, qué umbrales son inaceptables", afirmó Niki Iliadis, directora de gobernanza global de la IA en The Future Society.

Es cierto que las empresas de IA son influyentes, pero no son soberanas", dijo a la AFP.

Los debates de la cumbre de Nueva Delhi, a la que asistieron decenas de miles de personas de todo el sector de la IA, incluidos los principales directores ejecutivos de empresas tecnológicas, han abarcado grandes temas, desde la protección de los niños hasta la pérdida de puestos de trabajo y la necesidad de un acceso más equitativo a las herramientas de IA en todo el mundo.

Estamos entrando en una era en la que los seres humanos y los sistemas de inteligencia crean, trabajan y evolucionan juntos", señaló el jueves el anfitrión, el primer ministro indio, Narendra Modi.

Debemos decidir que la IA se utilice para el bien común mundial", clamó.

ONU crea una comisión para el "control humano" de la IA

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó su deseo de que haya "menos exageración" y "menos miedos" en torno a la inteligencia artificial y anunció la creación de una comisión de la ONU para estudiar el "control humano" de esta tecnología.

La ciencia informa, pero los humanos deciden. Nuestro objetivo es hacer del control humano una realidad técnica, no un eslogan", aseguró Guterres en la cumbre mundial sobre IA que tiene lugar en India, al pedir "menos exageración, menos miedos, más hechos y más pruebas" sobre el tema.

