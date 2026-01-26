Lula da Silva habla con Trump; acuerda visitar Washington

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tuvo una conversación telefónica este lunes con su homólogo estadunidense, Donald Trump, en la cual abordaron diversos temas de interés bilateral como lo son la economía y la seguridad, y en la cual el mandatario latinoamericano también acordó visitar Washington pronto.

En la llamada con Trump, Lula da Silva intercambió indicadores económicos con el republicano, quien afirmó que el crecimiento económico de Estados Unidos y Brasil es positivo para la región en su conjunto. Durante la conversación, de acuerdo con el mandatario brasileño, celebraron la "buena relación" forjada en los últimos meses que llevó que el estadunidense eliminara una parte significativa de los aranceles que había aplicado a productos brasileños.

Lula señaló que durante la llamada reiteró a Trump la propuesta que presentó al Departamento de Estado estadunidense en diciembre, a fin de fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado, incluyendo el combate al lavado de dinero y el tráfico de armas.

Expresé mi interés en fortalecer la colaboración para combatir el lavado de dinero y el tráfico de armas, así como en congelar los activos de los grupos criminales e intercambiar datos sobre transacciones financieras, propuesta que fue bien recibida por el presidente estadunidense", indicó Lula.

Sobre el Consejo de Paz de Trump, el presidente de Brasil le propuso a su homólogo de Estados Unidos que dicho órgano se limitara a la cuestión de la Franja de Gaza y otorgara un puesto a Palestina.

En este contexto, reiteré la importancia de una reforma integral de las Naciones Unidas, que incluye la ampliación del número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad", mencionó.

Lula también habló con Trump respecto a la situación de Venezuela. "Destaqué la importancia de preservar la paz y la estabilidad en la región y trabajar por el bienestar del pueblo venezolano", le dijo el presidente de Brasil.

Sobre la visita a Washington, el presidente de Brasil aún no tiene una fecha en específico, pero afirmó que ésta tendrá lugar luego del viaje que hará a la India y a Corea del Sur en este mes de febrero, por lo que más adelante definirá exactamente cuándo acudirá.

vjcm