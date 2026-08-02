A los 80 años, Lula va por un último mandato en Brasil: "Estoy muy entero"

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A los 80 años, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura a un cuarto y último mandato en las elecciones de octubre, durante una convención del Partido de los Trabajadores (PT) en São Paulo. La campaña comienza marcada por las tensiones con Estados Unidos y la influencia del presidente Donald Trump en la política regional.

Lula fue proclamado candidato ante unos 3 mil simpatizantes que entonaron la canción Lula, guerrero del pueblo brasileño, levantaron carteles con mensajes como "Brasil no se entrega" y desplegaron una gran bandera nacional.

Lula asegura que está listo para competir

"Quiero luchar contra la vejez, (...) no quiero andar arrastrando las piernas", afirmó el mandatario, quien regresó al poder en 2023 tras haber gobernado entre 2003 y 2010.

En los comicios enfrentará al senador Flávio Bolsonaro, de 45 años, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), quien permanece preso por un intento de golpe de Estado ocurrido en 2022.

AFP

Entre los asistentes estuvo Cristiane Rosa Julho, trabajadora social de 51 años, quien aseguró a la AFP:

"Estoy aquí porque las políticas de Lula cambiaron mi vida y la de mi familia. Gracias a él hoy tenemos casa propia después de ocho generaciones despojadas".

La soberanía domina el discurso en medio de la tensión con Estados Unidos

La campaña se desarrolla en un contexto de fricciones con el gobierno de Donald Trump, aliado de la familia Bolsonaro y respaldado por varios candidatos triunfadores en América Latina, entre ellos el presidente argentino Javier Milei.

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Este domingo, Milei reiteró sus acusaciones contra Lula al calificarlo de "ladrón" y "corrupto", una semana después de que esas declaraciones provocaran una crisis diplomática entre Brasilia y Buenos Aires.

Aunque Lula no mencionó directamente a Trump durante su intervención, el acto estuvo marcado por constantes referencias a la defensa de la soberanía nacional y al rechazo del "intervencionismo" extranjero.

El presidente aseguró que quiere "estar preparado para que nadie invada este país" y advirtió que "ni chinos, ni estadunidenses ni franceses van a meter los dedos en nuestras tierras raras", en referencia a las reservas brasileñas de minerales críticos.

Aranceles, acusaciones y disputa política

Estados Unidos impuso en julio dos rondas de aranceles a productos brasileños tras acusar al país de supuestas prácticas comerciales desleales.

AFP

Previamente, alentado por Eduardo Bolsonaro, otro hijo del exmandatario, el gobierno de Trump había aplicado en 2025 otro paquete de aranceles contra Brasil, posteriormente suspendido en buena medida, como represalia por el juicio contra Jair Bolsonaro.

Frente a la nueva presión comercial, Lula acusó a Flávio Bolsonaro de ser un "traidor a la patria" por presuntamente incentivar a Washington a afectar la economía brasileña, señalamiento que el senador rechaza.

Para Maya Goulart, profesora de Ciencia Política de la Universidad Federal de Río de Janeiro, el tema de la soberanía puede influir en el voto.

"El tema de la soberanía puede servir para atraer electores no necesariamente comprometidos con uno de los candidatos y que pueden migrar en función de esa cuestión, que para cada cual significa algo diferente", dijo a la AFP.

Una contienda polarizada rumbo a octubre

Durante su discurso, Lula recurrió al humor para comparar su trayectoria política con la de figuras del futbol.

"(Lionel) Messi y Cristiano Ronaldo están pasando a la historia como los dos únicos jugadores que participaron en dos Mundiales. Lo que ellos no saben es que esta es mi séptima Copa", bromeó, al recordar que ya ha participado en seis elecciones presidenciales.

También afirmó que no buscará un quinto mandato.

"No voy a tener oportunidad de disputar el 'penta' (un quinto mandato) porque decidí que, después de entregar Brasil perfectamente al pueblo brasileño, nos iremos de vacaciones para seguir de novios unos 20 años más", expresó junto a su esposa Janja, de 59 años, quien portaba una camiseta con una fotografía de Lula cuando era bebé.

Según el instituto Datafolha, Lula encabeza la intención de voto para una eventual segunda vuelta con 48%, frente al 43% de Flávio Bolsonaro.

Pese a diversas crisis políticas, el candidato de la derecha mantiene una competencia cerrada en una elección altamente polarizada.

Lula llega a la campaña con indicadores económicos favorables, como un crecimiento sólido y niveles récord de empleo. Sin embargo, el costo de vida, la seguridad pública y el aumento del déficit fiscal continúan entre las principales preocupaciones de los brasileños.

Además, la campaña presidencial podría verse afectada por una investigación judicial abierta esta semana contra uno de sus hijos, "Lulinha", sospechoso de corrupción y tráfico de influencias por presuntas gestiones ante el Ministerio de Salud.

El mandatario pasó 580 días en prisión entre 2018 y 2019 por un caso de corrupción, aunque posteriormente su condena fue anulada debido a la parcialidad del juez que llevó el proceso.

Por otra parte, la ex primera dama Michelle Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro, anunció este domingo su candidatura al Senado en las elecciones de octubre.