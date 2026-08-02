Desde una cárcel en NY, Maduro reaparece con un llamado al diálogo en Venezuela

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó "todo camino de diálogo" en un mensaje publicado el domingo en sus redes sociales, antes de la primera reunión presencial prevista para la próxima semana entre representantes del gobierno interino y sectores de la oposición, un proceso respaldado por Estados Unidos.

Washington mantiene una fuerte presión sobre el gobierno interino de Delcy Rodríguez, que asumió tras la caída de Maduro en enero, e impulsa un diálogo que podría derivar en elecciones.

Mensaje de Maduro en favor del diálogo

En medio de un escenario político cada vez más tenso en Venezuela, donde los sectores más radicales del chavismo expresan rechazo al "imperialismo" estadunidense, Maduro difundió un mensaje a través de su cuenta de Telegram.

"Hablar de un RENACIMIENTO NACIONAL como meta común es hablar de respeto mutuo en la diversidad, de inclusión de todos y todas (...) Saludamos todo camino de diálogo que ayude a consolidar la paz, la convivencia y el encuentro entre venezolanos", se lee en la publicación.

El mensaje concluye con otro llamado:

"Hagamos de agosto un mes de maravillosos logros, solidaridad comprometida, diálogo sincero y renacimiento espiritual para Venezuela".

En la plataforma de mensajería también aparece diariamente un conteo de los días de su presunto "secuestro", además de comentarios relacionados con fechas patrias.

Situación judicial de Maduro en Estados Unidos

Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, fueron capturados en Caracas durante una operación militar estadunidense en enero.

Ambos permanecen recluidos en una cárcel de Brooklyn, acusados de tráfico de drogas y armas de fuego. Los dos niegan todos los delitos que les imputa la justicia estadunidense.

Su hijo, el parlamentario Nicolás Maduro Guerra, conocido como "Nicolasito", republicó el mensaje del exmandatario en X.

Según una fuente cercana al dirigente, en prisión Maduro no tiene acceso a periódicos ni a internet, aunque puede comunicarse por teléfono con su familia y sus abogados durante aproximadamente 300 minutos al mes, con un máximo de 15 minutos por llamada.

Maduro Guerra sostiene que su padre se encuentra en buen estado de salud y dedica parte de su tiempo al estudio de la Biblia.

Primera ronda de diálogo entre gobierno interino y oposición

Siete meses después de la captura de Maduro, representantes del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y un grupo de opositores respaldados por Washington celebrarán la próxima semana una primera ronda de diálogo presencial en Caracas, según informaron ambas partes el sábado.

Las conversaciones se desarrollarán sin la participación de la principal líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien ha señalado que no obstaculizará el proceso.

Los temas previstos para el primer encuentro son:

La atención del doble terremoto del 24 de junio El fortalecimiento de la democracia Los derechos y garantías políticas Próximo juicio y apoyo legal