Reino Unido reconoce a cuatro mujeres como víctimas de trata en caso Al Fayed

Cuatro mujeres que denunciaron a Mohamed Al Fayed por agresiones sexuales fueron reconocidas como víctimas de trata de personas por las autoridades británicas, según informó este lunes la asociación que las representa. Los hechos denunciados ocurrieron entre 1990 y 2010 en Reino Unido y otros países, y están relacionados con el fallecido propietario de Harrods, quien murió en 2023 sin haber sido investigado.

Desde la emisión de un documental de la BBC en septiembre de 2024, el empresario egipcio fue acusado por decenas de mujeres de agresiones sexuales, violaciones y trata de personas.

Reconocimiento oficial por parte del Ministerio del Interior

Las cuatro mujeres, identificadas bajo los seudónimos Isabella, Justine, Elizabeth y Margo, integran la asociación de defensa de víctimas No One Above.

Este lunes anunciaron que fueron reconocidas oficialmente como víctimas de trata de personas por el Ministerio del Interior británico entre mayo y julio.

Sus expedientes fueron remitidos a las autoridades por la organización Unseen UK, que brinda apoyo a víctimas de la esclavitud moderna.

Las denuncias abarcan dos décadas

Según explicó Isabella, quien trabajó en Harrods en 2001, los hechos denunciados ocurrieron entre 1990 y 2010, tanto en Reino Unido como en el extranjero.

La mayoría de las denunciantes trabajaba en Harrods, en Londres, o en otras propiedades de Mohamed Al Fayed, como el Ritz de París.

En declaraciones a la agencia británica PA, Isabella afirmó:

"Era un hombre malvado, pero no habría podido hacer lo que hizo sin que Harrods le proporcionara mujeres y luego las redujera al silencio".

Más víctimas y solicitudes de indemnización

La BBC reveló en abril que Rachael Louw, antigua dependienta de Harrods, también fue reconocida por el Ministerio del Interior como víctima de trata de personas.

Además:

157 víctimas se presentaron ante la policía británica para acusar a Mohamed Al Fayed de violaciones, agresiones sexuales y explotación con fines sexuales

Decenas de antiguas empleadas de Harrods solicitaron una indemnización mediante un programa establecido por la empresa tras las revelaciones sobre su antiguo propietario.

La investigación continúa