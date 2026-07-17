Lorenzo Salgado transportaba electrolitos en su auto; FBI los confundió con drogas

Un granulado blanco que el FBI creyó que eran drogas en el vehículo del mexicano Lorenzo Salgado, muerto por el ICE en Houston, en realidad son electrolitos que los trabajadores usualmente consumen al operar en exteriores para soportar el intenso calor de verano en Texas.

Los familiares de Lorenzo Salgado Araujo confirmaron que la sustancia que las autoridades confundieron con droga son electrolitos, como los que se pueden adquirir en cualquier supermercado.

La familia de Salgado Araujo confirmó a través de su abogada, Ruby Powers, que las sustancias no eran drogas, sino una mezcla de bebidas.

"Después de consultar con la familia de mi cliente, entendemos que se trataba de sal granulada, que se combina con limón y agua como una mezcla de electrolitos casera que utilizan los trabajadores al aire libre en el calor extremo de Texas", dijo el abogado Powers en un comunicado oficial.

El fiscal Sean Teare, del condado de Harris, donde ocurrió el incidente, dijo que “por lo que sabemos al hablar con los pasajeros, testigos presenciales a bordo del vehículo, es inconsistente que hubiera drogas en la camioneta” tipo van que conducía Lorenzo Salgado el día que un agente del ICE lo mató de un disparo al tórax.

La Oficina de Investigaciones Federales (FBI) había solicitado una orden de cateo para revisar lo que supuso que eran drogas.

Mientras tanto, el fiscal federal en Houston, Aaron Reitz, relató en sus primeras declaraciones sobre el caso que, el día que el ICE siguió a Salgado y lo obligó a detener su vehículo antes de dispararle, los agentes buscaban a dos sospechosos a bordo de otro vehículo blanco, el mismo color de la van de Salgado.

Esos dos migrantes que buscaba el ICE tenían orden de deportación y, hasta donde se sabía el viernes, ninguno de ellos fue detenido.