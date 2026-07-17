Canadá combate 207 incendios sin control; el humo llega hasta Estados Unidos

Más de 200 incendios forestales permanecen fuera de control este viernes en Canadá, sobre todo en la provincia de Ontario, y el humo que generan afecta también a millones de personas en el noreste de Estados Unidos.

Según las últimas cifras del Centro Interinstitucional Canadiense de Incendios Forestales (CIFFC), 207 siniestros están fuera de control, de un total de 897 fuegos activos.

El humo de los incendios, arrastrado por los vientos, provocó una degradación extrema de la calidad del aire en Toronto, la ciudad más poblada de Canadá, y en el este de Estados Unidos.

Según los datos recopilados por la empresa suiza IQAir, Detroit, Chicago y Washington figuraban entre las ciudades más contaminadas del mundo hacia las 17:00 GMT del viernes.

La ciudad de Nueva York comenzó a notar los efectos de los incendios forestales esta semana y las autoridades locales emitieron una alerta, instando a los residentes a reducir la actividad física intensa al aire libre y a tomarse más descansos si se encuentran fuera de casa.

La calidad del aire en Nueva Jersey, donde se encuentra el estadio, fue calificada el jueves como "insalubre para grupos sensibles" por varias plataformas de medición de la calidad del aire.

Hasta ahora, la temporada de incendios ha sido mucho menos intensa que la de 2023, año récord, o la de 2025, pero la virulencia de las llamas se ha agravado de forma notable en la última semana.

Cerca de 2,8 millones de hectáreas han ardido desde principios de año, según los últimos datos oficiales del gobierno federal. El viernes pasado, esta cifra era de casi 1,6 millones de hectáreas.

La situación es crítica en la provincia de Ontario, donde más de 80 incendios están fuera de control, precisó este viernes ante la prensa Doug Ford, jefe de gobierno de la provincia.

Ontario pidió el jueves ayuda al gobierno federal y cuenta con el apoyo de bomberos de otras provincias, entre ellas Alberta y Yukón.

Más de 80 aviones cisterna y helicópteros están desplegados en Ontario para combatir las llamas. Y otros 39 aparatos están listos para volar hacia zonas remotas, inaccesibles por carretera, con el fin de evacuar localidades donde residen principalmente comunidades indígenas.

Algunas comunidades han organizado por sí mismas su evacuación en los últimos días tras denunciar la falta de coordinación de las autoridades.

Por el momento, los incendios en Ontario no han causado ninguna víctima.

Los servicios meteorológicos canadienses advirtieron que aunque la calidad del aire en Toronto "mejoró" el viernes por la mañana, "volverá a ser muy mala" por la noche y podría seguir siéndolo durante el fin de semana.