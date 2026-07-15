FBI alega posesión de drogas en camioneta del migrante asesinado por el ICE

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) obtuvo una orden judicial para registrar la camioneta que conducía el migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo cuando fue asesinado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Houston.

La autorización permite buscar posibles drogas y otros indicios relacionados con delitos de narcóticos, aunque hasta ahora las autoridades no han vinculado formalmente esas sustancias con la víctima ni con los otros ocupantes del vehículo.

La publicación de la orden judicial, que normalmente permanece bajo reserva durante investigaciones en curso, ha generado cuestionamientos entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que consideran que la nueva línea de investigación podría modificar el enfoque público del caso mientras continúan las pesquisas sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes federales.

FBI obtiene orden para registrar la camioneta

La orden de registro fue autorizada por un juez federal y publicada este miércoles. En ella se faculta al FBI para inspeccionar la camioneta con el objetivo de localizar drogas, objetos relacionados con su consumo y cualquier evidencia vinculada con presuntos delitos de posesión, fabricación o distribución de sustancias controladas.

En la declaración jurada, un agente especial del FBI aseguró que observó desde el exterior del vehículo cuatro pequeñas bolsas de plástico con una sustancia blanca de apariencia cristalina. Tres de ellas estaban ubicadas sobre la parte central del tablero, entre los asientos del conductor y del pasajero, mientras que la cuarta se encontraba en el piso del lado del acompañante.

El documento señala que, por su apariencia y forma de empaque, la sustancia era consistente con metanfetamina. Sin embargo, también precisa que al momento de solicitar la orden las bolsas no habían sido sometidas a análisis de laboratorio y no establece a quién pertenecerían.

Las autoridades indicaron que el vehículo permanecía sin ser registrado y que únicamente se habían tomado fotografías desde el exterior como parte de la recolección inicial de evidencia. Posteriormente, el alcalde de Houston confirmó que agentes del FBI comenzaron el registro del vehículo.

Hasta ahora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha informado que los agentes de ICE tuvieran conocimiento de la presunta presencia de drogas cuando interceptaron la camioneta durante el operativo migratorio.

Tampoco se ha señalado que Lorenzo Salgado o los otros tres ocupantes tuvieran antecedentes relacionados con delitos de narcóticos, ni que el operativo estuviera motivado por investigaciones sobre drogas.

Organizaciones cuestionan la nueva línea de investigación

La difusión pública de la orden judicial ha provocado críticas por parte de organizaciones civiles y representantes legales que acompañan a la familia del migrante mexicano.

“Nos sorprende y realmente es algo triste ver cómo están fabricando supuesta evidencia”, David Cruz, portavoz de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

“Qué triste. Qué vergüenza”.

Por su parte, Domingo García, presidente del comité de acción política LULAC Adelante, consideró que la actuación de las autoridades busca modificar la percepción pública del caso.

“Simplemente huele a una campaña de difamación y a un encubrimiento”.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Texas también pidió cautela respecto a la información difundida mientras continúan las investigaciones.

El Gobierno de Trump carece de credibilidad para investigarse a sí mismo, y deberíamos ser escépticos ante cualquier afirmación hasta que se complete una investigación plenamente independiente”, concluyó la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.

Mientras tanto, los tres hombres que viajaban con Lorenzo Salgado, entre ellos su hermano Víctor, permanecen bajo custodia migratoria, aunque ya obtuvieron certificaciones para solicitar una visa U, una medida que busca protegerlos de una deportación inmediata mientras colaboran como testigos en las investigaciones sobre el tiroteo.