Agente de ICE que mató a migrante tiene antecedentes de años de violencia y trastornos

El agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mató el lunes de un disparo a la cabeza a un migrante colombiano frente a su hija pequeña tiene antecedentes de violencia, trastorno y abuso a familiares, indagó la agencia AP.

David Brouillette, de 37 años, ha sido identificado como el oficial de ICE que disparó y mató a Johan Sebastián Durán Guerrero, de 25 años, en Biddeford, Maine. Durán tenía permiso para permanecer y trabajar en Estados Unidos

Familiares del agente dijeron que no comprenden cómo fue que el Departamento de Seguridad Interior (DHS) aprobó que Brouillette operara como agente armado con sus antecedentes o si la institución le entrenó antes de enviarlo armado a la calle a hacer redadas.

A medida que continúa la investigación del tiroteo, la atención se ha centrado en el hombre que apretó el gatillo”, dijo la agencia.

Varios familiares dijeron que Brouillette luchó contra un trastorno bipolar grave y un trastorno por déficit de atención desde la infancia y fue hospitalizado varias veces después de intentos de suicidio”, informó.

Un miembro de la propia familia del agente lo describió como “extremadamente enfermo mental” y dijo que “sus familiares finalmente cortaron el contacto porque temían que se volviera violento”.

Su ex esposa, Ashley Brouillette, dijo que se quedó atónita cuando él le dijo el año pasado que ICE lo había contratado.

Debido a su largo historial de problemas psiquiátricos, la exesposa inicialmente pensó que estaba teniendo otro episodio de salud mental y por eso no le creyó. Pero se dio cuenta de que él estaba diciendo la verdad después de que comenzaron a circular en línea videos del tiroteo fatal del lunes”, agregó la agencia.

Luego de matar a Durán, el agente llamó a la exesposa y a su hija para pedirles que no hablaran con nadie acerca de sus problemas de salud mental.

Registros judiciales revelan años de acusaciones de violencia conyugal de parte de Brouillette.

La exesposa dijo que se divorció de él después de que él se volvió físicamente abusivo durante su embarazo. Recordó que una vez él le arrojó agua hirviendo mientras ella cargaba en brazos a su hija pequeña.

La segunda exesposa del agente del ICE también solicitó múltiples órdenes de protección, alegando que él la acosó y acosó y abusó físicamente de una de sus hijas.

Brouillete argumentó que habría matado en defensa propia al joven colombiano cuando éste llevaba a su hija a la escuela porque el migrante presuntamente habría tratado de atropellarlo con su vehículo, pero videos de testigos muestran que el agente caminaba agarrado del volante del auto, por lo que le auto hacía recorrido en círculo.

Luego de matar a Durán, Brullette puso el cadáver boca abajo en la calle y lo esposó a la espalda.