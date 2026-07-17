Muertos por terremotos en Venezuela superan los 5 mil

La cifra de muertos por los dos terremotos ocurridos el mes pasado en Venezuela ha aumentado a 5 mil 69, según datos difundidos el viernes por el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez.

El número de heridos en los sismos del 24 de junio se mantuvo sin cambios en 16 mil 740, mientras que 17 mil 907 personas permanecían sin hogar.

El gobierno no ha actualizado la cifra de desaparecidos desde los primeros días de los sismos, cuando indicó que eran al menos 150.

Persisten labores de recuperación

Las tareas de búsqueda y recuperación continúan un mes después de los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, una situación habitual en desastres de gran magnitud donde el acceso a estructuras colapsadas puede prolongarse durante semanas.

Conforme avanzan las labores de remoción de escombros e identificación de víctimas, las autoridades suelen actualizar de manera periódica los balances oficiales de fallecidos y personas afectadas.

El saldo de los sismos sigue aumentando conforme avanzan las evaluaciones oficiales. AFP

La reconstrucción de la infraestructura representa uno de los principales retos para las autoridades. Viviendas, hospitales, escuelas, carreteras y edificios públicos sufrieron daños de diversa consideración, por lo que especialistas estiman que el restablecimiento de los servicios básicos y la rehabilitación de las zonas más afectadas requerirán inversiones millonarias y un proceso que podría extenderse durante varios años.

La situación de los damnificados sigue siendo crítica en varias comunidades, donde miles de personas permanecen en refugios temporales o campamentos mientras esperan soluciones habitacionales.

Organismos humanitarios han insistido en la necesidad de garantizar acceso permanente a agua potable, alimentos, atención médica y condiciones sanitarias adecuadas para prevenir enfermedades entre la población desplazada.

Diversos organismos internacionales han reiterado la importancia de mantener la ayuda humanitaria durante la etapa de recuperación. Además del apoyo inmediato a las familias afectadas, expertos consideran prioritario fortalecer los programas de reconstrucción, atención psicológica y reducción del riesgo de desastres para mejorar la capacidad de respuesta del país frente a futuros eventos sísmicos.