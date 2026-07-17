Irán amenaza con una "ofensiva total" contra EU que no para sus ataques

Irán amenazó con lanzar una "ofensiva total" en momentos en que Estados Unidos bombardeó ese país por séptima noche consecutiva, lo que supone la mayor escalada desde que los dos enemigos volvieron a la guerra abierta en Oriente Medio.

El Mando Central de Estados Unidos señaló el viernes en un mensaje que la nueva oleada de ataques comenzó a las 19:00 GMT. Esos ataques tienen como objetivo "seguir degradando las capacidades militares iraníes" por orden del presidente Donald Trump, precisó el ejército en X.

Según la agencia IRNA, cinco explosiones se escucharon el sábado por la mañana en Yazd, centro de Irán. Mientras que la agencia de noticias Mehr informó sobre "explosiones en varias provincias del sur" del país.

El ejército estadounidense informó más temprano que había atacado "decenas de objetivos militares iraníes, como instalaciones de vigilancia costera y defensa aérea, infraestructuras de logística militar e instalaciones marítimas".

Según IRNA, la ofensiva dejó un saldo de ocho muertos.

Las explosiones se registraron en varias provincias del sur y centro de Irán. AFP

Las autoridades iraníes también informaron de bombardeos estadunidenses contra puentes, un aeropuerto y una estación de tren. Además, reportó daños en infraestructuras energéticas en el sur del país e instaron a la población a reducir el consumo eléctrico.

Washington no confirmó esa información.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó durante la semana con atacar los puentes y las centrales eléctricas del país si los iraníes no volvían a la mesa de negociaciones.

El asesor militar del guía supremo iraní, Mohsen Rezai, amenazó con entrar en una "fase de ofensiva total" si los bombardeos estadunidenses se prolongaban más allá de "dos-tres días".

Irán ya no se limitará a responder, y ninguna frontera estará a salvo", declaró Rezai, citado por la agencia de noticias Irib.

Crece riesgo de guerra regional

Los Guardianes de la Revolución advirtieron que los ataques "continuarán hasta la vuelta a la calma en la costa sur y el estrecho de Ormuz".

El estrecho de Ormuz se está convirtiendo en una trampa para los dos beligerantes. La lógica de la escalada se les escapa cada vez más", dijo David Khalfa, especialista en Oriente Medio de la Fundación Jean Jaurès.

El analista señaló estar preocupado por "el riesgo de una confrontación regional más amplia".

En Kuwait, una central eléctrica y una planta de desalinización de agua fueron alcanzadas por un ataque iraní, según el emirato.

Las autoridades kuwaitíes llamaron a los usuarios "a racionalizar su consumo de electricidad durante esta fase excepcional" en un país donde las temperaturas alcanzan los 48 °C.

Las fuerzas armadas de Jordania, Baréin y Catar, todos ellos aliados cercanos de Estados Unidos, también anunciaron que se enfrentaron al amanecer a ataques aéreos.

Los Guardianes de la Revolución afirmaron haber tenido como objetivo la base estadounidense de Al Udeid, ubicada en Catar, asegurando haber destruido sistemas de radar y aviones militares para "castigar al agresor".

Las hostilidades se reanudaron el 7 de julio, tras ataques contra barcos en el Golfo atribuidos a Irán.

Los bombardeos llevados a cabo desde entonces no tienen precedentes desde el alto el fuego de abril y socavan los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.

La guerra en Oriente Medio, desatada el 28 de febrero por bombardeos israeloestadounidenses contra Irán, ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y en Líbano, donde se enfrentan Israel y el movimiento proiraní Hezbolá.

Presión internacional contra EU

El secretario general de la ONU, António Guterres, consideró "inaceptables" los ataques contra infraestructuras civiles en Oriente Medio. También se declaró "profundamente preocupado por la escalada militar continua entre Irán y Estados Unidos", según su portavoz.

Los ministros de Asuntos Exteriores de China y Pakistán instaron a retomar las negociaciones en el marco del protocolo de acuerdo firmado a mediados de junio.

Islamabad también pidió una "vuelta a la normalidad en el estrecho de Ormuz", una vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos bloqueada nuevamente por Irán el fin de semana pasado. En respuesta, Estados Unidos restableció su bloqueo de los puertos iraníes.

Lejos todavía del nivel de los 126 dólares registrados al inicio del conflicto, los precios del petróleo siguieron subiendo el viernes, con el barril de Brent aumentando un 4.60 por ciento, hasta los 88.10 dólares.

"Ninguna señal contundente indica que la corrección alcista de los precios haya terminado", subrayó David Morrison, de Trade Nation.