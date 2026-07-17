Despiden a mexicano asesinado por ICE en Texas; familiares exigen justicia

Cientos de personas se reunieron este jueves en una funeraria del barrio East End, comunidad de mayoría hispana, para despedir a Lorenzo Salgado, migrante mexicano de 52 años que murió tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la semana pasada.

La familia de Salgado, su esposa y tres hijos, decidió abrir el velorio al público e invitar a la comunidad a honrar su memoria con un rosario. El salón principal estuvo lleno de familiares y amigos, muchos vestidos de azul a petición de los hijos. Afuera, decenas de personas esperaron bajo el intenso calor para expresar sus condolencias.

Cientos de personas despidieron en Houston a Lorenzo Salgado, migrante mexicano asesinado por ICE; su familia exige justicia. AFP

El ataúd permaneció abierto mientras un grupo de mariachis interpretaba canciones en su honor. Frente al cuerpo, sus hijos recibieron a cada asistente con abrazos y palabras de agradecimiento.

En la entrada, dos cascos de construcción fueron colocados como símbolo del oficio con el que Lorenzo sostuvo a su familia y costeó los estudios de sus hijos. Los presentes escribieron mensajes de despedida sobre ellos con marcadores azules.

Caso de Lorenzo Salgado lleno de contradicciones

El 7 de julio, Lorenzo se dirigía a una obra junto con su hermano y otros dos hombres cuando fueron interceptados por agentes de ICE en vehículos sin distintivos. Según los testigos, uno de los agentes disparó a través de la ventana del conductor, alcanzando a Salgado en el torso. Fue trasladado a un hospital local, donde falleció poco después.

La versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional contradice estos testimonios. Las autoridades aseguran que Salgado chocó contra el vehículo de los agentes, intentó arrollar a uno de ellos e ignoró las órdenes verbales. Según el gobierno, los agentes detuvieron el automóvil porque observaron a una persona que se parecía al objetivo de un operativo cercano.

Cientos de personas despidieron en Houston a Lorenzo Salgado, migrante mexicano asesinado por ICE; su familia exige justicia. AFP

Salgado es una de al menos once personas que han muerto a manos de agentes de ICE desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025.

Los testigos del caso fueron detenidos y permanecen recluidos en centros migratorios, lo que ha generado críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Para los asistentes al velorio, Lorenzo Salgado será recordado como un hombre trabajador, padre dedicado y símbolo de la lucha de los migrantes por una vida digna en Estados Unidos.