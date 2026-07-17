Irán acusa 38 muertos y más de 400 heridos tras ataques de EU desde el 22 de junio

El Ministerio de Salud iraní afirmó este viernes que 38 personas han muerto y más de 400 han resultado heridas en los ataques estadounidenses en Irán desde el 22 de junio.

Los enfrentamientos entre ambos países se reanudaron el 7 de julio tras unos ataques a varios barcos en el Golfo, atribuidos a Irán.

Aumenta el número de víctimas en Irán

Estos ataques no tienen precedentes desde el alto el fuego de abril y minan los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra desencadenada el 28 de febrero por los bombardeos israeloestadounidenses contra la república islámica. Con ello, la tensión en la región se mantiene en aumento y el conflicto continúa generando preocupación a nivel internacional.

El viernes a las 6:30 horas locales, "el número de heridos durante los ataques estadounidenses ha superado los 400, y 38 compatriotas han muerto como mártires", precisó Hosein Kermanpur, portavoz del Ministerio de Salud iraní, en X. Tres mujeres y un menor figuran entre las víctimas mortales, añadió.

Previamente, los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron este viernes haber bombardeado radares de Estados Unidos en Omán, en la orilla sur del estrecho de Ormuz.

En un comunicado, el ejército ideológico de la república Islámica precisó que sus fuerzas han "apuntado y destruido el radar de vigilancia marítima en la región de Salamat y el radar de vigilancia aérea estadounidense ubicado en la región de Ghanam, en Omán".

De acuerdo con la información difundida por las autoridades iraníes, aseguraron que estas acciones fueron realizadas en represalia por los bombardeos estadounidenses, en medio de un escenario de creciente tensión entre ambos países.

Irán asegura ataques contra bases y radares

Según la televisión estatal, los Guardianes de la Revolución también han atacado la base militar de Al Tanf, en el sureste de Siria.

Por otra parte, las fuerzas kurdas en Irak afirmaron que la coalición liderada por Estados Unidos interceptó este viernes ocho drones sobre Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, en el segundo incidente de este tipo registrado durante esta misma semana. Las autoridades señalaron que no hubo víctimas ni daños.

China y Pakistán llaman a detener los combates

En medio del aumento de la tensión, Pakistán, país mediador entre los beligerantes, y China llamaron este viernes a Irán y a Estados Unidos a detener los combates y reanudar las negociaciones.

Los cancilleres Wang Yi e Ishaq Dar, quienes se reunieron en Shanghái, "expresaron conjuntamente su preocupación por el deterioro de la situación actual" e instaron a las partes "a cesar inmediatamente las hostilidades" y "reanudar el diálogo", precisa el Ministerio de Relaciones Exteriores de China en un comunicado.

Con información de AFP.

*mcam